El festival ermuarra Folkez Blai cumple 20 años el próximo fin de semana Los seis grupos finalistas junto a los artistas invitados llenarán de música folk las calles del municipio

El festival de música Folkez Blai celebrará el próximo fin de semana su vigésimo aniversario con un programa lleno de conciertos. La fase final de esta importante edición se llevará a cabo del viernes al domingo en la plaza Cardenal Orbe, donde seis grupos competirán por el gran premio: Ache Pa Ti (Navarra), Harribitxi (Euskadi), Xara (Madrid), Matazúa (Asturias), Entós (Asturias) y Gorrondatxe (Euskadi).

El objetivo del festival es promocionar la música de raíz y servir de plataforma para nuevos grupos de folk. Además de la competición, el evento contará con la participación de músicos profesionales y grupos invitados, que amenizarán las calles de la localidad con su música.

Las celebraciones comenzarán el jueves, día previo al inicio de los conciertos de la final, con una animada kalejira (19.00 horas) a cargo de los grupos locales de las trikitilaris de Alboka Musika Eskola y Foulareda.

El programa completo de actuaciones empezará el próximo viernes. A las 18.30 horas, se presentará el grupo navarro Ache Pa Ti y a las 19.45 horas, Harribitxi (Euskadi) tocará para el público que se reúna en la plaza. Para cerrar la noche, a las 21.00 horas, el grupo invitado Milladoiro (Galicia) aterrizará en Ermua con motivo de la gira de su 45º aniversario ofreciendo un concierto de música celta.

Folk mañana y tarde

El sábado, la jornada musical arrancará a las 13.00 horas con los artistas gallegos invitados Antía Caaveiro, Antón Lago & Xosé Liz. La propuesta musical la protagonizan la excelente voz y flauta de Antía más los instrumentos de cuerda de Xosé a los que se han unido este año las guitarras y el talento de Antón Lago. Por la tarde, la competición continuará a las 18.30 horas con Xara (Madrid) y a las 19.45 horas con Matazúa (Asturias).

A las 21.00 horas, el ganador de la edición anterior, el grupo catalán Golconda, ofrecerá su concierto como invitado especial. En la plaza central de la villa se podrá volver a escuchar su singular música, mezcla de folk y rock progresivo, que fascinó el año pasado al público ermuarra, con su dosis explosiva de energía y virtuosismo.

El domingo, a las 12.30 horas, habrá un pasacalles con Bentazaharreko Mutiko Alaiak y su canto compartido del cancionero popular vasco. Por la tarde, la fase final se reanudará a las 18.30 horas con el grupo asturiano Entós y, a las 19.45 horas, con Gorrondatxe (Euskadi).

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar al finalizar las actuaciones dominicales. El jurado dará a conocer los ganadores del primer y segundo puesto, con premios de 3.500 y 2.000 euros, respectivamente. El grupo ganador del certamen tendrá la oportunidad de tocar como invitado en la próxima edición.

Por su parte, los finalistas que no resulten premiados recibirán una subvención de 500 euros para cubrir los gastos de su participación en el evento.

