La feria medieval y Santa Cecilia marcan la agenda cultural de Ermua Será un fin de semana repleto de actividades feriales y también habrá música y teatro infantil en euskera y México Rebelde

Ainhoa Lasuen Ermua Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:00

La agenda cultural de Ermua para este fin de semana se presenta intensa y variada, con la inauguración hoy de la tradicional feria medieval organizada por el Centro Castilla y León. Esta actividad dará comienzo a partir de las 18.30 horas y se extenderá hasta el domingo a las 21.00 horas. En la plaza Cardenal Orbe y sus alrededores, el público podrá recorrer puestos gastronómicos y artesanos de diversas procedencias, incluyendo productos de Castilla y León.

También hoy, el Ermua Antzokia acogerá el Festival de Santa Cecilia a las 20.30 horas, una velada de baile, música y cantos para honrar a la patrona de la música. Este festival tiene un precio de entrada de 3 euros y está organizado por Alboka Musika Eskola y Txindurri.

Mañana, sábado, coincidiendo con la celebración de Santa Cecilia, el Orfeón Debabarrena ofrecerá un concierto especial a las 20.00 horas en la Iglesia de Santiago Apóstol de Ermua.

El coro interpretará un repertorio variado con la intención de que el público disfrute y participe de la celebración, tratando de replicar el éxito que tuvieron hace unas semanas en tierras palentinas.

Por último, el sábado 22 de noviembre la Mar-Mar Teatroak ofrecerá el espectáculo infantil en euskera 'Arrainak bihotzean' en el Antzokia a las 17.00 h. La obra, representada por un elenco acompañado de diferentes muñecos, narra la historia de Marti, que vive tranquila en su pueblo costero hasta que una tormenta la lanza al agua, iniciando un viaje obligado bajo el mar donde tendrá que aprender el idioma del miedo y de los peces.

Por otra parte, con motivo de las Jornadas México Rebelde, mañana, Eskilarapeko Ateneoa acogerá a las 22.00 horas un concierto solidario con los cantautores Jon Moma y Patxi Dinamita, seguido de una fiesta DJ a cargo de Dj Fogones.