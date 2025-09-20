El euskaltegi Kaltxango AEK asume el reto de revitalizar el euskera en Ermua Durante este curso, el centro local pretende impulsar los niveles básicos para hacer del euskera una herramienta cotidiana en la villa

El euskaltegi Kaltxango AEK de Ermua ha puesto en marcha su matriculación y, en breve, comenzará su nuevo curso con el firme propósito de reforzar los niveles iniciales para que el euskera se convierta en una herramienta de comunicación cómoda y habitual para toda la población ermuarra.

Tras la desaparición del euskaltegi municipal el curso pasado, Kaltxango AEK asume ahora la responsabilidad de la enseñanza del idioma en la villa. Por eso, su campaña de matriculación se enfoca especialmente en los primeros niveles, en comerciantes, hosteleros, empresas, mayores de 60 años y personas migrantes, con la meta de que puedan usar el euskera en su día a día.

Para incentivar la inscripción en estos niveles básicos, desde el euskaltegi destacan que «el alumnado de los dos primeros cursos cuenta con más subvenciones que nunca». «Con un mínimo de esfuerzo y seriedad, es posible conseguir ayudas del ayuntamiento y del Gobierno Vasco que financian el 100% del curso». «En años anteriores, la mayoría de los estudiantes en estos niveles han logrado la subvención completa», aclaran.

Además del beneficio económico, el euskaltegi resalta las ventajas de tener una base de euskera, como la mejora de relaciones sociales y laborales, y el impulso a los negocios, entre otras.

El objetivo principal de Kaltxango AEK es fomentar el uso del idioma, ya que, «aunque el conocimiento del euskera en Ermua alcanza a un 40% de la población, cifra que se incrementa ostensiblemente entre la juventud, su uso parece haberse estancado o incluso descendido entre la gente joven», explican desde AEK.

Gurasolagun y Berbalagun

Para revertir esta situación, desde Kaltxango AEK se organizan diversas actividades en Ermua a lo largo del año. Por ejemplo, en colaboración con las AMPAS, se promueve Gurasolagun, donde madres y padres junto con los niños y niñas de Educación Primaria, charlan en euskera en los patios de los centros educativos locales. También existe Berbalagun, una iniciativa con 24 años de trayectoria que reúne a grupos de personas para hablar euskera de manera informal, ya sea tomando un café o saliendo a la montaña.

Para complementar su oferta, Kaltxango AEK ofrece otros servicios, como Ahize, una asesoría para la elaboración de planes de euskera para empresas, entre otras acciones, o Euskaratu, un servicio de traducción o corrección del que se hará cargo el euskaltegi local a partir de este curso y al que pueden acudir tanto empresas como personas individuales.

Además, llevan seis años desarrollando el taller Euslider en el IES Ermua BHI, donde tratan de concienciar a unos 100 jóvenes anualmente sobre la importancia de los idiomas y, logicamente, del euskera.

Este año vuelve la Korrika

El euskaltegi también cuenta con un servicio de aprendizaje on line y proporciona a su alumnado una copia mensual de la revista cultural y social Aizu.

Por último, desde Kaltxango aek recuerdan que durante este curso se desarrollará una nueva edición de la Korrika.

