Estudiantes exploran el urbanismo gracias a la 'Agenda Txiki' en Ermua Este material didáctico trata de acercar la planificación urbana a ermuarras de corta edad para que contribuyan con sus propuestas

Ainhoa Lasuen Ermua Martes, 30 de septiembre 2025, 00:01

El Ayuntamiento de Ermua ha vuelto a distribuir la 'Agenda Urbana Txiki' a los nuevos grupos de estudiantes de 5 años de la localidad. Este material pedagógico, diseñado especialmente para acercar la planificación urbana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible a los más pequeños, fue creado a partir de la Agenda Urbana municipal, adaptando su contenido para que sea fácil de entender.

La iniciativa busca, además de educar, fomentar la participación ciudadana desde la infancia, permitiendo que las niñas y niños aporten su visión y propongan ideas para mejorar el municipio. Para apoyar al personal docente en esta tarea, el ayuntamiento también entregó una guía didáctica con sugerencias para trabajar el material en el aula.

La decisión de repetir la entrega de este material se basa en el gran éxito que tuvo el año pasado, cuando se distribuyó en todas las aulas de Primaria y los grupos de 5 años, recibiendo una excelente acogida por parte de la comunidad educativa.

En esta guía se presentan 10 avatares o personajes, que los niños y niñas pueden identificar con cada uno de los 10 ejes fundamentales de la Agenda Urbana local. Estos avatares explican qué es la Agenda Urbana y cómo se va a elaborar, entre otros aspectos, y la población infantil cumplimentará los sencillos ejercicios que les plantean estos personajes infantiles a través de una actividad.

