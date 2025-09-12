El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un acertante de la Primitiva en Llodio gana más de medio millón de euros
Las actividades de la Escuela se desarrollarán principalmente en la Casa de la Mujer de la calle Izelaieta. AYTO.

La Escuela de Empoderamiento arranca con nuevas actividades

La Casa de la Mujer comienza el nuevo curso combinando talleres de prácticas corporales, creatividad, tecnología y pensamiento crítico

Ainhoa Lasuen

Ermua

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:04

La Casa de la Mujer de Ermua inicia un nuevo ciclo con una propuesta llena de fuerza, creatividad y compromiso feminista. La Escuela de Empoderamiento ya está en marcha, con una programación repleta de talleres y actividades diseñadas para fortalecer la autonomía, la voz y el bienestar de las mujeres y niñas ermuarras. En breve se buzoneará el programa, con los días y horarios concretos, en todos los hogares ermuarras.

«Esta escuela no es solo un espacio de formación, es un espacio de transformación», afirmó la alcaldesa y concejala de Igualdad, Beatriz Gámiz, durante la presentación del programa. «Aquí no solo venimos a aprender, venimos a construir juntas un municipio más justo, igualitario y libre para todas».

La agenda combina prácticas corporales, creatividad, tecnología y pensamiento crítico. Las participantes podrán disfrutar de un taller de capoeira feminista para niñas, un espacio para el humor como herramienta de empoderamiento en 'Vamos a reír' y el taller 'Opensex' para repensar el deseo.

Además, habrá espacios para la reflexión colectiva, como 'Voces que cuidan' y un 'world café' que reunirá a trabajadoras del hogar y familias para compartir experiencias y propuestas.

También se abordarán las raíces de la violencia machista y las formas de actuar de manera colectiva. «Estamos hablando de autoestima, justicia social, salud y memoria», destacó Gámiz. «Todo eso es empoderamiento».

Inscripciones abiertas

Todas las actividades requieren inscripción previa, que podrá realizarse de forma presencial en la Casa de la Mujer o llamando al 943 171 030.

Desde el Ayuntamiento de Ermua se invita a todas las mujeres a formar parte de esta propuesta para el inicio del nuevo curso. «Queremos que todas se sientan bienvenidas, desde las más jóvenes hasta las mayores. Porque cada experiencia cuenta, y cada paso que damos juntas nos hace más fuertes», concluye la alcaldesa.

