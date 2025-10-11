El ermuarra Iker Mojón nominado a los Napolitan Victory Awards 2025 El periodista junto al irundarra Unai Burguete compiten en los 'Óscar' de la comunicación política 2025, usando el humor en redes sociales

Ainhoa Lasuen Ermua Sábado, 11 de octubre 2025, 00:01

Los periodistas vascos Iker Mojón, de Ermua, y Unai Burguete, de Irun, han sido nominados a los prestigiosos Napolitan Victory Awards 2025, considerados los 'Óscar' de la comunicación política a nivel internacional, según ha anunciado The Washington Academy of Political Arts & Sciences. Ambos comunicadores compiten en la categoría de 'Mejor uso de humor y redes sociales en campañas electorales' gracias a sus innovadoras campañas digitales, principalmente en TikTok, que utilizaron el humor y la sátira para conectar con el electorado joven y romper con los códigos formales de la comunicación política.

Su estrategia se centró en trasladar las líneas políticas a un lenguaje propio del entorno digital para generar una conexión emocional, transformando el discurso, a menudo denso, en mensajes directos y graciosos, en sintonía con la estrategia de las formaciones políticas. «Hemos logrado cambiar el paradigma de la comunicación política y marcar un camino a seguir para quienes buscan innovar en la forma de dialogar con la ciudadanía», explican los nominados, quienes señalan que en redes sociales la gente busca desconectar y pasarlo bien, por lo que el mensaje político debe ser fácil de digerir y cómico, siendo este un modo económico de llegar al público joven a través de sus canales habituales. Mojón, quien trabajó dos años en comunicación política con Podemos, se presentó a los premios junto con Burguete con parte de la campaña realizada para las elecciones vascas de 2023, la cual incluyó vídeos y memes basados en la comicidad y la adaptación de tendencias virales —como la pregunta sobre el paradero de Kate Middleton— a la temática política.

En lid con campañas de presidentes de Estado

Mojón ha recibido la noticia «con mucha ilusión» por lo inesperado de la nominación y por competir con los equipos responsables de las campañas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Argentina, Javier Milei.

Además de esta nominación conjunta, Unai Burguete recibirá una Mención de Honor en la categoría de Mejor Campaña Electoral por el proyecto 'Bizkaia Martxan!', destacando por su carácter disruptivo con el uso de inteligencia artificial, recursos audiovisuales y segmentación en redes.

Los Napolitan Victory Awards, organizados por The Washington Academy of Political Arts & Sciences, reconocen la excelencia, creatividad e innovación en la comunicación política global, habiendo distinguido campañas de figuras como Barack Obama, Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador y Pedro Sánchez a lo largo de los años.

Gala de premios entre el 16 y el 18 de noviembre

La gala de premios, donde se conocerán los ganadores, se celebrará del 14 al 16 de noviembre en Washington DC, con las nominaciones anunciadas esta semana y aunque el periodista ermuarra no puede acudir, aclara que ha recibido esta nominación, con sorpresa «porque no sabíamos quién se presentaba, pero nos hemos encontrado con gente muy potente. Es inesperado y también es una muestra más de que en redes sociales con poco se pueden hacer cosas muy guays», concluye.

