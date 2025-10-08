El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

'Azterkosta' es una de las actividades más exitosas. Ayuntamiento

Ermua relanza su programa de educación ambiental

Es un compromiso local con la sostenibilidad desde las aulas, que analiza desde la gestión de los residuos hasta la vida en el caserío

Ainhoa Lasuen

Ermua

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:01

El Ayuntamiento de Ermua ha puesto en marcha una nueva edición de su consolidado programa de educación ambiental para el curso escolar 2025-2026, dirigido a todo el alumnado de Educación Primaria del municipio. Con más de dos décadas de trayectoria, la iniciativa busca sensibilizar a la población más joven y promover un cambio hacia hábitos más sostenibles a través del conocimiento de la naturaleza y el entorno cercano.

La oferta de este año es amplia y variada, abarcando temas cruciales como la gestión de residuos, los ecosistemas del bosque y el río, la movilidad sostenible, el cambio climático o la vida en el caserío, entre otras.

Teoría, práctica y salidas

Las actividades se desarrollarán durante todo el curso escolar, combinando sesiones didácticas en el aula con salidas al entorno natural más próximo.

Esta metodología activa y práctica permite que el alumnado conozca de primera mano su realidad más cercana, reforzando el compromiso del Ayuntamiento con la educación y la construcción de un futuro más sostenible para Ermua.

'Azterkosta'

Uno de los proyectos más emblemáticos del programa, y que se desarrollará en las próximas semanas, es 'Azterkosta'. Esta iniciativa está dirigida al alumnado de los últimos cursos de Educación Primaria y destaca por su enfoque práctico, un factor que, según los responsables del proyecto, resulta «fundamental».

Desde esta actividad se busca la motivación que ofrece el contacto con el medio. «Esta experiencia no se borra fácilmente del recuerdo de los chavales y chavalas y, de este modo, se tiene a todos estos jóvenes como aliados en la conservación del ecosistema propio», repiten cada año sus responsables. Gracias a 'Azterkosta', los escolares aplican en la playa de Deba los conocimientos adquiridos sobre el ecosistema costero. La salida de campo incluye la recogida de muestras de agua, el análisis de la biodiversidad -animales y plantas- y el estudio de los residuos depositados, con el objetivo de evaluar el impacto humano en el ecosistema.

Recopilación de datos anual

Los estudiantes rellenan cuestionarios que reflejan el nivel de conservación de la costa más cercana a Ermua. Los datos recopilados en esta actividad se envían posteriormente al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, donde se realiza una valoración y un análisis sobre la evolución de la conservación del ecosistema.

Con 'Azterkosta' y el resto de actividades del programa, el Ayuntamiento de Ermua consolida su esfuerzo por transformar el aprendizaje en una herramienta directa para la conservación ambiental.

