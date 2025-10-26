Ermua prepara subvenciones para garantizar la igualdad de oportunidades en la escuela Se invertirán 5.700 euros para que todo el alumnado de Ongarai Eskola y San Lorenzo ikastetxea participen en las actividades de las AMPAs

Ainhoa Lasuen Ermua Domingo, 26 de octubre 2025, 23:42 Comenta Compartir

El Pleno del Ayuntamiento de Ermua dará luz verde próximamente a una iniciativa clave para fomentar la igualdad de oportunidades entre el alumnado de la localidad.

La corporación municipal ha acordado conceder subvenciones directas a las Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (AMPAS) de los centros educativos San Lorenzo y Ongarai Eskola para que ningún escolar quede excluido de las actividades socioeducativas organizadas por las familias.

La decisión fue anunciada por el concejal de Educación, Jol Gisasola, en la última Comisión Informativa. Gisasola destacó que se trata de «un acuerdo de todos los grupos políticos de la corporación», reflejando el consenso municipal en este asunto de calado social.

El objetivo es claro. Se trata de «incorporar dos subvenciones a dos centros escolares para que su alumnado pueda llevar adelante las actividades que organizan sus AMPAS», explicó el edil.

Este compromiso surge como respuesta a la solicitud de colaboración de ambas AMPAS. En su escrito, las asociaciones alertaron al Ayuntamiento sobre «las dificultades actuales de ambas asociaciones para poder garantizar la participación de todo el alumnado en su programa de actividades, tanto por la vulnerabilidad económica de varias de sus familias como por la falta de recursos de las mismas», según rige en la propuesta de resolución de la Comisión municipal.

Cuantía y destino de las ayudas

Para hacer frente a esta situación, el Ayuntamiento ha establecido dos partidas específicas para el presente curso. La AMPA del Ongarai Eskola recibirá una cantidad de 2.750 euros, mientras que la homónima del colegio San Lorenzo contará con un importe de 3.000 euros. Con esta inyección económica, se garantiza la gratuidad total del programa de actividades que organizan estas asociaciones.

La medida busca facilitar la integración y participación activa de todas las familias en la vida escolar de estos centros de Educación Primaria.

Además, las subvenciones persiguen el desarrollo educativo integral del alumnado mediante la organización de actividades educativas, culturales y deportivas, y el fomento del conocimiento y valoración de la cultura y el entorno local.

Posteriores pasos administrativos

Aunque la conformidad de todos los grupos políticos ya es un hecho —tal como se constató en Comisión Informativa—, la inclusión de estas ayudas requiere un trámite administrativo. La administración local deberá modificar y elaborar el Plan Estratégico de subvenciones de la villa, lo que será refrendado en una próxima sesión plenaria. Una vez completado este proceso, las subvenciones podrán entrar en vigor durante este curso escolar.

Temas

Ermua

AMPAS

Educación