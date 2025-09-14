Ermua se prepara para su Marcha contra el Cáncer Las inscripciones para recaudar fondos para la investigación de la enfermedad comenzarán a realizarse el martes, con 3.100 plazas

Las responsables de la Junta local muestran las camisetas que se llevarán este año en la Marcha.

Ainhoa Lasuen Ermua Domingo, 14 de septiembre 2025, 01:30 Comenta Compartir

La Junta Local Contra el Cáncer en Ermua invita a la población ermuarra a participar en la undécima Marcha, que se celebrará el domingo 19 de octubre. El recorrido, de 3,4 kilómetros y una duración aproximada de dos horas, dará comienzo a las 11.00 horas en la plaza.

Esta edición contará con un límite de 3.100 dorsales y las inscripciones se abrirán el próximo martes, 16 de septiembre. El local de la Junta Local, en la plaza del mercado, se abrirá de martes a viernes, de 10.00 a 12.00 horas y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas, hasta agotar las plazas.

El costo de la inscripción es de 10 euros y cada participante recibirá un dorsal y una camiseta conmemorativa. Desde la organización de la Junta Contra el Cáncer de Ermua, se ruega que «la gente coja en los comercios acreditados las hojas de inscripción para venir con los datos que pedimos escritos por adelantado, ya que nos facilita y agiliza mucho la entrega de dorsales y camisetas». Aún así, habrá hojas de inscripción disponibles en su local de la plaza del mercado, donde también se entregarán las camisetas, que este año serán de color rosa en un guiño al Día Mundial del Cáncer de Mama, que coincide con la fecha de la marcha. Además, a solicitud de las personas participantes, se ha incorporado una talla más grande de camiseta.

Los fondos recaudados este año se destinarán a la investigación sobre inmunoterapia, específicamente al proyecto 'CAR-NK 'off the shelf': nuevas mejoras y perspectivas de inmunoterapia contra cánceres hematológicos en recaída o refractarios', liderado por la investigadora predoctoral Andrea Sáez de Cámara, del Instituto de Investigación Sanitaria Biobizkaia. La entrega de estos fondos se realizará al finalizar la marcha en la plaza Cardenal Orbe.

Casi tres décadas de trabajo

La Junta Local de la Asociación Contra el Cáncer no cesa en su empeño por acercar su lucha a la población. Tras casi tres décadas de trabajo, la asociación presentó en el mes de febrero de este año un nuevo servicio presencial y gratuito en su sede, cedida por el Ayuntamiento en la plaza del mercado.

Este servicio, que tiene como principal objetivo estar más cerca de las personas, se prestaba los segundos jueves de cada mes, en horario de 17.00 a 19.00 horas, y se retomará tras el parón de las vacaciones.

La presidenta de la Junta Local, Ángela Rabadán, explica que «en esta nueva era en la que todo es digital nos parece importante este servicio para estar más cerca de las personas que puedan necesitar ayuda o información sobre la enfermedad, los recursos existentes o las actividades que desarrollamos durante todo el año».

Finalmente, desde la organización, se adelanta que «estamos sopesando si dar charlas de prevención», lo que se sumaría a las numerosas actividades que ya organiza la Junta Local en el municipio.