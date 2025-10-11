Ermua pone en marcha su primera comunidad energética local, EkiElkar Esta iniciativa está financiada por el proyecto europeo DrOp, que desarrolla el Consistorio en el barrio de Santa Ana

Las placas solares para todo el barrio se han instalado ya en el tejado del centro educativo Eskolabarri.

El Ayuntamiento de Ermua espera que, antes de finalizar el año, se ponga en funcionamiento EkiElkar, la que será la primera comunidad energética local creada en el municipio, más concretamente en el barrio de Santa Ana, surgida en el marco del proyecto europeo DrOp.

La instalación de 90 paneles solares, ubicados en la parte superior del colegio Eskolabarri, ya está completada, y actualmente se están ultimando los trámites burocráticos necesarios para su puesta en marcha.

Este proyecto fue presentado esta semana en la Comisión Informativa a todos los grupos de la corporación, donde el teniente de alcaldesa, José Manuel López, afirmó que «es una oportunidad que nos aporta este proyecto europeo» y que la «obligación es aprovechar los recursos que nos llegan». La comunidad energética de Santa Ana, que tiene una lista de espera para nuevas adhesiones, agrupa inicialmente a 46 viviendas -unas 115 personas-, 3 locales comerciales y el colegio Eskolabarri.

El proceso para materializar EkiElkar ha sido un trabajo de tres años, gestándose en 2023 y 2024 con un proceso participativo que identificó la comunidad energética como una acción prioritaria para Santa Ana. Durante esos dos años se impartieron 'píldoras formativas' y sesiones informativas abiertas al vecindario, culminando en 2025 con la organización del Grupo Motor y el marco jurídico. La asociación EkiElkar se constituyó y la instalación fotovoltaica finalizó en julio de este año.

La planta, con una potencia máxima de 40 kW, tiene una generación anual estimada de 41.231 kWh. El objetivo principal, según los técnicos municipales, es que «toda esa energía se pueda consumir entre las personas de la asociación» y «no regalar energía a la red». Se ha llegado a un acuerdo de reparto de la energía generada en el que EkiElkar recibirá el 30% para cubrir su demanda, mientras que el Ayuntamiento se quedará con el 70% de la sobrante o remanente para cubrir gastos energéticos de edificios públicos de Ermua. Esto irá variando según aumenten las personas asociadas. Dentro de la asociación, el reparto de energía se destina en un 7% al colegio, 11% a comercios y 82% a viviendas.

Beneficio medioambiental

El proyecto reportará un ahorro estimado anual en electricidad de aproximadamente 5.400 euros y un significativo beneficio medioambiental, con una reducción de 10.250 kg. de Co2 al año, similar a la plantación de 513 árboles o a evitar 85.491 kilómetros en coche.

El Ayuntamiento tiene la propiedad de la instalación y una concesión demanial de 20 años para la asociación, asumiendo un compromiso de mantenimiento anual municipal.

La financiación municipal a través del proyecto europeo DrOp ha cubierto el 100% de los costes: 54.382 euros para la instalación de las placas fotovoltaicas y 8.436 euros para la creación y gestión de la comunidad energética. Esta financiación ha permitido que el coste de la instalación para las viviendas adscritas a la asociación sea de cero euros.

Aunque los técnicos municipales creen que el ahorro de cada vivienda se situará en «aproximadamente un cuarto de lo que aparece en sus facturas», insisten en que la motivación fundamental debe ser el «proyecto social del barrio y el objetivo sostenible, más allá de la cuestión económica», ya que el ahorro exacto depende de múltiples factores de consumo.

Las aportaciones del Consistorio y del equipo DrOp han sido clave, incluyendo el estudio del potencial solar, la cesión del tejado, la tramitación, el mantenimiento gratuito por tres años, la asesoría legal, la formación y el desarrollo de una aplicación para monitorizar datos.

Voluntad de expansión

Por su parte, la asociación deberá asumir el mantenimiento de las placas a partir del cuarto año, pagar la fianza del 3% de la energía cedida y sufragar gastos de funcionamiento, participando anualmente en la Asamblea General.

Durante la Comisión Informativa, EHBildu mostró sus dudas sobre la extensión de este modelo a otras zonas del municipio. José Manuel López aclaró que «desde el Ayuntamiento se está por la labor», si bien subrayó que esta instalación concreta ha sido a coste cero al estar financiada por el proyecto piloto europeo DrOp. Su objetivo es transformar distritos de vivienda social en barrios inteligentes e inclusivos.

