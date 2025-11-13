El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La manifestación se celebrará mañana a partir de las 19.00 horas. A. L.

Ermua con Palestina convoca una manifestación contra el genocidio

La iniciativa local llama a la ciudadanía para denunciar mañana la persistencia de los ataques y exigir la ruptura con Israel

Ainhoa Lasuen

Ermua

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:00

La Iniciativa Ermua con Palestina ha organizado una nueva manifestación para mañana, con el objetivo de denunciar la continuación del genocidio en Palestina y exigir a los gobiernos la ruptura inmediata de toda relación con Israel. La marcha partirá de la plaza, a las 19.00 horas.

Desde el colectivo ciudadano denuncian que «desde el anuncio de una supuesta entrada en vigor del alto el fuego, los ataques de Israel contra el pueblo palestino se han repetido constantemente tanto en Cisjordania como en Gaza». Los habitantes de continúan sufriendo una grave hambruna debido al bloqueo israelí.

Tras dejar Gaza completamente arrasada, la Iniciativa recrimina que «la imposición del Plan de Trump representa una nueva fase de exterminio a fuego lento del pueblo palestino, una situación que la ciudadanía no debe tolerar».

Este colectivo subraya que en estos momentos es fundamental mantener la movilización de la sociedad, la cual ya ha demostrado su capacidad para presionar y hacer que los gobiernos actúen.

La organización de la manifestación cree que «es posible parar el genocidio. Solo hace falta que nuestros mandatarios se decidan a aplicar sanciones y rompan todas las relaciones —económicas, comerciales, militares y de todo tipo— con Israel, hasta que este ponga fin definitivamente a este genocidio».

