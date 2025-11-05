Ermua instala en Kaltxango paneles descontaminantes Las barandillas de la céntrica rotonda se transforman en filtros en un proyecto piloto mediante tecnología 'made in Ermua'

Ainhoa Lasuen Ermua Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:56 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Ermua y la Fundación Izarra han puesto en marcha un proyecto piloto destinado a la descontaminación pasiva del aire urbano en la rotonda de Kaltxango, un punto de conexión neurálgico en la red viaria de la localidad.

El propósito principal de esta iniciativa es mejorar la calidad del aire en esta zona y mitigar la concentración de contaminantes generados por el tráfico rodado. Para ello, se han instalado en las barandillas que rodean Kaltxango unos paneles especiales descontaminantes.

Estos paneles incorporan materiales nanoestructurados que tienen la capacidad de reducir de manera permanente la concentración de contaminantes gaseosos presentes en el entorno urbano.

Los elementos descontaminantes están fabricados a partir de plástico cien por cien reciclado y presentan un recubrimiento con una capa fotocatalítica. Esta capa, al activarse mediante la radiación solar, reduce los gases contaminantes del aire, tales como los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles.

Esta tecnología innovadora y sostenible ha sido desarrollada por la empresa local Euria Tech, especializada en soluciones fotocatalíticas sostenibles y titular de una patente propia que permite la fabricación de superficies descontaminantes a partir de materiales reciclados. Esta firma local utiliza la luz solar y materiales reciclados para garantizar atmósferas urbanas limpias.

El proceso fotocatalítico patentado por Euria Tech se activa con la luz solar y está estimado que contribuya a neutralizar hasta un 30% de los contaminantes atmosféricos.

Sin consumo energético

La tecnología desarrollada por esta empresa, que utiliza la luz solar y materiales reciclados para garantizar atmósferas urbanas más limpias, está registrada, protegida industrialmente y cuenta con todas las certificaciones ISO pertinentes.

Además, una de las ventajas de los paneles es que no requieren consumo energético, no necesitan mantenimiento y ofrecen una alta durabilidad, ya que están diseñados para soportar los efectos de la humedad y la radiación ultravioleta.

La rotonda de Kaltxango servirá como enclave piloto para la aplicación y evaluación de este material y su tecnología, la cual, tras un análisis de resultados, podría ser extendida a otras áreas del municipio.

Temas

Ermua