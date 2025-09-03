Ermua impulsa su protección medioambiental con planes para las zonas naturales de Oterre y Urko En el último Pleno se informó sobre la modificación presupuestaria de 96.000 euros necesaria para redactar ambos documentos

A la zona de Oterre, utilizada como depósito de tierras, se accede desde la subida a Ultzama.

Ainhoa Lasuen Ermua Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:06

Ermua invertirá 96.000 euros en la elaboración de dos Planes Especiales fundamentales para la preservación y recuperación de parte de su entorno natural: Oterre y el monte Urko. Estas iniciativas, contempladas en el Plan General de Ordenación Urbana -PGOU- del municipio, buscan objetivos distintos pero complementarios para el disfrute y la conservación del paisaje local.

Con una inversión de 51.000 euros, el Plan Especial de Oterre transformará este espacio de aproximadamente ocho hectáreas en la zona de Ultzama en una destacada zona de esparcimiento. Anteriormente, el terreno fue utilizado para depósito de tierras durante las obras de las variantes de Eibar y Ermua, actividad ya clausurada.

Visible desde el barrio de San Lorenzo y en la parte alta de una singular pared con forma de pirámide invertida, el PGOU prevé para Oterre una recuperación ambiental integral. El plan detallará iniciativas de ocio como huertos ecológicos, áreas recreativas y zonas de juegos infantiles. Se contempla la instalación de mobiliario como mesas, barbacoas, fuentes y servicios sanitarios, así como pequeñas edificaciones. El PGOU también permite el uso deportivo en hasta el 30% de la superficie, siempre que no incluya construcciones permanentes.

La ordenación de este espacio, que abarca 106.221 metros cuadrados, definirá las zonas con mayor capacidad de acogida para personas, donde se puedan disponer de más actividades para la ciudadanía y zonas de menor capacidad, con un tratamiento más natural, incorporando las previsiones necesarias para la adaptación paisajística de los terrenos al objeto de favorecer su integración en la zona.

Por otra parte, salvaguardando un paisaje de valor excepcional, se destinarán 45.000 euros a redactar el Plan Especial del monte Urko, que se centrará en la protección del entorno de las cumbres de este monte e Irumugarre.

El objetivo principal es preservar esta área de plantaciones forestales y otras intervenciones que puedan desvirtuar su calidad paisajística, reconocida por sus impresionantes vistas de picos como Aiako Arriak, Ernio o Mendaur.

Mantener el estado de Urko

Este plan busca mantener el estado ambiental actual de la cima, prohibiendo actividades como la silvicultura o la instalación de antenas que puedan alterar su valor.

Priorizará los aspectos paisajísticos y medioambientales sobre los de esparcimiento, y se enfocará en proteger el espacio de especies invasoras y fomentar la flora autóctona. Además, se establecerán medidas para mejorar la calidad de la vegetación degradada -limpieza, plantaciones- y se implementará un programa de recuperación paisajística para eliminar elementos degradantes y preservar las visuales desde las cimas.

La totalidad de los terrenos adscritos a este plan suman 208.452 metros cuadrados.

Ambos planes especiales establecerán posibles usos que posteriormente se deberán concretar en un futuro proyecto para las dos zonas.