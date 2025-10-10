Ermua estudia promover un concurso de txarangas en su presentación o desfile La Comisión de Fiestas también busca aumentar la participación juvenil en los juegos, dentro de una valoración positiva de los 'Santiagos 2025'

La Comisión de Fiestas de Ermua, compuesta por representantes municipales y colectivos locales de diversos ámbitos que organizan el centenar de actividades desarrolladas en el municipio del 14 al 27 de julio, se reunió esta misma semana para valorar las pasadas fiestas patronales. Los asistentes coincidieron en destacar la abundante participación de público y el buen ambiente que acompañó a las actividades, en gran medida gracias al buen tiempo que predominó en casi todas las jornadas.

Sin embargo, la reunión se centró también en los actos que requieren una mejora. Entre ellos, la participación en los juegos de txarangas y la posibilidad de organizar un concurso en la presentación de estos grupos festivos para fomentar su vistosidad. Esta idea de mejorar la presentación de las cuadrillas festivas, que abre los cuatro días centrales de las fiestas, el 24 de julio, surgió pese a que se reconoce una mejoría en los últimos dos años frente a ediciones anteriores, en las que el desfile se desarrollaba de forma caótica y desperdigada. La propuesta de organizar un concurso de txarangas, que valoraría diferentes aspectos del desfile –carros, instrumentos y pasacalles, etc.–, será analizada para próximas ediciones.

Otro punto de debate fue la escasa participación en los juegos de txarangas en la pasada edición. Desde la Comisión de txarangas se avanzó la posibilidad de acudir a los centros de Educación Secundaria del municipio para promover una mayor implicación, buscando «anticiparse e involucrar» a la juventud, según añadió uno de los colectivos. Pese a que se apuntaron factores como la apertura de las piscinas o los viajes de la gente joven en esa época del año como posibles causas de la baja participación juvenil en algunas citas, se constató el éxito de una de las actividades destinadas a estas edades y estrenada en los pasados Santiagos: el campeonato de fútbol 7 organizado por la Comisión de Txarangas, que contó con 16 equipos y gran afluencia de público.

Actividades destacadas

Durante la reunión también se destacaron positivamente varias actividades de las fiestas de los 'Santiagos 2025'.

En concreto, se mencionó el alarde de danzas de Txindurri en su 50 aniversario, por su original propuesta; el espectáculo del Día de las Regiones por su variedad al estrenar grupos extranjeros anualmente; el mayor nivel de los fuegos artificiales en los últimos dos años, y los espectáculos teatrales y grupos musicales de calle, calificados como «un acierto» por los presentes.

Los representantes municipales insistieron en el esfuerzo que se realiza por traer grupos musicales, al mediodía y a la tarde, dada su gran acogida y la ambientación que aportan, un esfuerzo al que se tratará de dar continuidad.

Horario de las verbenas

Respecto al horario de las verbenas, fuentes municipales aclararon que, para poder contar con orquestas de un nivel adecuado, estas ofrecen un espectáculo de tres horas con un descanso de media hora, lo que implica que la verbena comience a las 23.00 horas y concluya sobre las 2.30 o 3.00 horas. Se explicó que, «para tener verbenas con ese nivel de show, bailarines y medios técnicos, es necesario ajustarse a este horario», y que constituye un acuerdo alcanzado con los vecinos y vecinas de la plaza Cardenal Orbe y la hostelería local.

La única nota discordante de esta edición fueron los parques infantiles, que según los presentes no estuvieron a la altura del resto de propuestas festivas, por lo que se solicitará una mejor organización para el próximo año.