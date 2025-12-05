Ermua disparará la inversión un 76% en 2026 con un presupuesto de 27,1 millones Destina más de 3,4 millones a protección social y propuestas ciudadanas, priorizando también servicios públicos, empleo y cultura

La alcaldesa, en el centro, muestra el documento de los presupuestos, junto a ediles del equipo de gobierno.

Ainhoa Lasuen Ermua Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:01

La alcaldesa de Ermua, Beatriz Gámiz, presentó ayer los presupuestos municipales para 2026, que ascienden a 27,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,11% respecto al ejercicio anterior. En su intervención, Gámiz destacó que estas cuentas son el «fiel compromiso con nuestra ciudad y con su gente» y un reflejo de una gestión «responsable, previsora y profundamente comprometida con el bienestar colectivo».

El presupuesto apuesta por las inversiones en proyectos transformadores para hacer de Ermua una ciudad más inclusiva, igualitaria y sostenible, reforzando dos pilares fundamentales de la acción de gobierno, unos servicios públicos sólidos y de calidad, y medidas que favorezcan el empleo.

Un rasgo distintivo del presupuesto es el firme mantenimiento de la apuesta por la cultura, considerada por la alcaldesa como un elemento de identidad, convivencia y arraigo.

En cuanto a las partidas, más de 9,7 millones de euros se destinan a personal municipal, invirtiendo en los trabajadores públicos que garantizan el funcionamiento de los servicios esenciales. A esto se suman más de 9,3 millones en bienes y servicios, permitiendo el mantenimiento de la ciudad y el apoyo a proveedores locales que componen el tejido económico de Ermua.

2,9 millones en inversiones

La inversión pública es la gran apuesta del ejercicio, con un crecimiento de más del 76% respecto a 2025, alcanzando los 2,09 millones de euros. Entre los proyectos destacados que buscan una ciudad más sostenible, accesible y vivible se encuentran la Senda Verde, la rehabilitación de la plaza del mercado, la terraza Valerio y la mejora del alumbrado público.

Además, se destinarán recursos a la digitalización municipal, la rehabilitación de espacios comunitarios, equipamientos deportivos y sociales, y mejoras en la eficiencia energética, todo ello en sintonía con los objetivos de transición ecológica.

Colaboración extramunicipal

La financiación de estas actuaciones cuenta con la colaboración de otras administraciones como el Gobierno Vasco y la Diputación, así como con recursos propios.

El presupuesto también aborda los desafíos sociales con más de 3,4 millones de euros destinados a protección social, cubriendo áreas como servicios sociales, atención a la dependencia, igualdad, infancia, inmigración, empleo y vivienda.

Se refuerzan los programas de apoyo a las personas mayores, las ayudas de emergencia, la Casa de la Mujer, los planes de igualdad y la formación para el empleo dirigida especialmente a jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad.

Propuestas ciudadanas

La alcaldesa ha subrayado la incorporación de las propuestas ganadoras del proceso de presupuestos participativos, como las zonas chill out en el municipio o la rehabilitación de la Terraza Valerio, que ya están incluidas en as Cuentas.

Gámiz ha insistido en que gobernar es «escuchar y construir desde abajo, con la ciudadanía, con sus necesidades reales y con su visión para mejorar el día a día». En este sentido, ha afirmado que el presupuesto está alineado con proyectos estratégicos que buscan un Ermua igualitario e inclusivo, sostenible, digital y moderno, que cuida su identidad industrial y su tejido productivo, y que pone a las personas en el centro.

La gestión se realiza desde la convicción en la justicia social, la redistribución, los derechos y lo público como herramienta de transformación, buscando una ciudad que no deja a nadie atrás.

Finalmente, la alcaldesa ha hecho un llamamiento a los grupos políticos municipales, colectivos sociales y ciudadanía a analizar los presupuestos con una mirada crítica pero constructiva, manifestando su disposición a seguir construyendo juntos un Ermua más justo, verde y humano.

