Ermua crea su Gala del Deporte para el mes de diciembre Se institucionaliza una cita anual de agradecimiento a la trayectoria y los valores deportivos de personas o clubes del municipio

Ermua acogerá el próximo mes de diciembre su primera Gala del Deporte, un evento que nace con la intención de establecerse como una cita anual para reconocer y visibilizar la labor desarrollada en el municipio en el ámbito deportivo.

En la presentación de la iniciativa, la alcaldesa Beatriz Gámiz explicó que el acto se concibe como «un homenaje colectivo, un acto de reconocimiento a los logros y también a los valores».

La edil destacó la voluntad de «poner en valor la constancia, el esfuerzo, la superación personal, el trabajo en equipo y el compromiso con una forma de entender el deporte que va mucho más allá de la competición», subrayando la intensa vida deportiva de Ermua a pesar de su tamaño. Gámiz hizo hincapié en que cientos de personas contribuyen diariamente a esta realidad, ya sea entrenando, enseñando, colaborando, organizando o practicando su actividad favorita, y que «todas ellas son parte de la historia deportiva de Ermua».

El 10 de diciembre

La gala se llevará a cabo el 10 de diciembre en el Ermua Antzokia, buscando un equilibrio entre emoción, espectáculo y cercanía, e incluirá proyecciones, actuaciones y momentos específicos para los y las protagonistas reconocidas en esta edición.

Se han establecido diversas categorías de premios para reflejar la riqueza del deporte local, abarcando desde el mejor deportista masculino y femenino, hasta las figuras de promesas y veteranas.

También se otorgarán reconocimientos a los valores en el deporte, la trayectoria, la inclusión y la diversidad, además de un premio al mejor equipo o club deportivo del año, entre otros.

Presentar propuestas

Las propuestas de candidaturas podrán presentarse hasta el 10 de noviembre, siendo los clubes y entidades deportivas quienes podrán proponer tanto a sus propios deportistas como a los de otros clubes. Asimismo, cualquier asociación del municipio podrá postular a personas de Ermua no directamente vinculadas a una entidad local que merezcan un reconocimiento por sus méritos o trayectoria deportiva.

Las propuestas pueden entregarse en la oficina Abiapuntu o a través del correo electrónico kirolak@udalermua.net.

Valores y comunidad

Este evento se presenta como un proyecto de «construcción colectiva», resultado de la colaboración entre los clubes, la ciudadanía y el ayuntamiento, bajo la premisa de que el deporte es más que una actividad física, al ser también «salud, convivencia, valores y comunidad». Por ello, el lema de esta primera edición es 'Ermua: personas activas, ciudad saludable'.

La alcaldesa Gámiz concluyó que la gala reconocerá «a quienes nos inspiran, a quienes nos enseñan que el esfuerzo tiene recompensa, y a quienes hacen que cada día Ermua sea una ciudad más viva, más inclusiva y más orgullosa de su gente».

