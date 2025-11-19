Ermua celebra el Día Internacional de los Derechos de la Infancia durante este mes Se han programado diversas actuaciones para difundir en diferentes sectores el Plan Local de la Infancia y la Adolescencia

Ainhoa Lasuen Ermua Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:01 Comenta Compartir

El municipio de Ermua ha organizado una serie de actividades a lo largo del presente mes en conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, en el contexto de la iniciativa municipal 'Ermua ciudad educadora'. Estas iniciativas buscan, entre otros objetivos, promover y difundir el Plan Local de la Infancia y la Adolescencia, una hoja de ruta municipal con tres ejes principales para la mejora de la calidad de vida de los 2.273 vecinos y vecinas de entre 0 y 17 años que residen en la villa.

Los pilares de este Plan se centran en fomentar la participación de la infancia y adolescencia para incorporar su opinión en las decisiones locales, proteger y cuidar sus derechos, y crear espacios adecuados y seguros para este sector de la población.

Dentro de este marco de celebración, mañana se llevarán a cabo actividades de difusión del Plan al propio alumnado de los centros educativos del municipio, asociaciones y colectivos locales, a través de un panfleto que incluye de forma sencilla todos estos derechos. De hecho, en el mes de octubre esta materia ya se difundió entre el personal responsable de los colegios locales.

El jueves 20 de noviembre, los servicios sociales municipales organizarán una mesa socioeducativa local para abordar la temática de la salud mental en la infancia y la adolescencia entre la comunidad educativa local, respondiendo así a uno de los objetivos claves del Plan, que consiste en concienciar y trabajar la salud mental de este colectivo.

También en la biblioteca

Para promover el derecho de la población infantil a ser escuchada y participar en los asuntos que les conciernen, la biblioteca municipal acogerá también durante este mes una exposición cultural centrada en los derechos de la infancia y la adolescencia. También se ha creado un escaparate para que aporten su parecer sobre estos derechos y su conocimiento. Las ideas que se plasmen en este escaparate se trasladarán en una fecha posterior a la plaza, para que sean de dominio público.

Las actividades culminarán el día 28, en torno al Día Internacional de las Ciudades Educadoras –30 de noviembre–, con diversos talleres lúdicos a cargo de Irrikazu animazioa en la plaza Cardenal Orbe, en horario de 17.00 a 19.00 horas.

Estos divertidos talleres ofrecerán temáticas relacionadas con los derechos de la infancia, incluyendo la colaboración del alumnado de primer y segundo curso de peluquería del IMFPI Ermua-Mallabia, para gestionar su exitoso taller pintacaras.

Un vídeo en la redes

Además, el Ayuntamiento promoverá la creación de un vídeo como medida de refuerzo para la difusión del Plan local en redes sociales.

Las fuentes municipales, que presentaron este programa de actividades en la última Comisión Informativa celebrada en el municipio, han indicado que para consultar cualquier duda o cuestión sobre el Plan de la Infancia y la Adolescencia, la ciudadanía puede contactar con el grupo gestor a través del teléfono 943 179 010 o mediante el correo electrónico ciudadeducadora@udalermua.net.

