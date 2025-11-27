Ermua celebra el Día de las Ciudades Educadoras con juegos y talleres Las actividades lúdicas se desarrollarán mañana, en Cardenal Orbe o en el mercado, centrándose en los fundamentales Derechos de la Infancia

Mañana, Ermua se sumará a la conmemoración del Día Internacional de las Ciudades Educadoras con una amplia variedad de actividades lúdicas y formativas. La celebración principal tendrá lugar en la plaza Cardenal Orbe, de 17.00 a 19.00 horas, donde se desarrollarán diversos talleres de la mano de Irrikazu animazioa, con la previsión de trasladarse a la plaza del mercado en caso de inclemencias meteorológicas.

El eje temático de las actividades serán los Derechos de la infancia, anticipándose al Día Internacional de los Derechos de la Infancia, que se celebra el 30 de noviembre.

Los talleres están diseñados especialmente para la población infantil de 2 a 12 años, ofreciendo opciones para todos los gustos. Entre las propuestas destaca un txoko de pintacaras que contará con la colaboración del alumnado del Instituto Municipal de Formación Profesional Inicial Ermua-Mallabia. Además se contará con un espacio creativo para diseñar 'totembags' o bolsos tótem, permitiendo a los participantes estampar los elementos que identifican su propia imagen en un bolso.

La diversión física estará asegurada con la posibilidad de caminar dentro de burbujas gigantes de aire, recorrer un circuito de 'dibertxokes', o transitar con 'easy rollers' entre señales, semáforos y pasos de cebra.

También se podrá disfrutar en un pasacalle con instrumentos sonoros sencillos que animará el mismo espacio.

La plaza Cardenal Orbe también albergará el 'árbol de los compromisos infantiles', una iniciativa participativa en la que cada niño y niña podrá escribir su derecho infantil predilecto o un compromiso personal en un papel con forma de hoja para colgarlo en el árbol.

El taller 'construyendo nuestro pueblo' permitirá a la población más joven de Ermua convertirse en profesionales de la arquitectura jugando con elementos gigantes de construcción.

Complementando las actividades en la plaza, las reflexiones de los niños y niñas sobre sus derechos, que actualmente se exponen en el escaparate de la biblioteca, se trasladarán a la plaza para ser visibles a toda la ciudadanía durante la jornada de celebración.

