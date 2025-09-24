Ermua busca restringir el tráfico pesado en su casco urbano Se trasladará a la Diputación una moción, consensuada entre todos los grupos políticos de la corporación, que se votará el día 30

Los grupos municipales del Ayuntamiento de Ermua han presentado hoy una moción conjunta para restringir el paso de vehículos de gran tonelaje por el casco urbano. La iniciativa, que se debatirá y votará en el próximo Pleno del 30 de septiembre, busca dar respuesta a la preocupación ciudadana sobre el impacto del tráfico pesado en la calidad de vida de los residentes.

El tránsito diario de camiones y otros vehículos de más de 3.500 kg ha sido un problema recurrente en el municipio, denunciado por vecinos, colectivos sociales y diversas formaciones políticas. Según la moción, esta situación afecta directamente a la seguridad vial, así como a la salud y al descanso de la población, deteriorando su calidad de vida.

El pleno del Ayuntamiento de Ermua tratará de aprobar en la próxima sesión plenaria de este mes la moción que recoge que todos los grupos de la corporación municipal muestran su compromiso con la mejora del descanso y la calidad de vida del vecindario, especialmente en horario nocturno. Para ello, la moción propone un plan de restricción escalonado para vehículos de más de 3.500 kg, exceptuando los de servicios públicos.

Se plantea una restricción total (24 horas) que afectará a los vehículos pesados cuyo destino sea el polígono de Urtia. También se prohibirá el paso, durante las 24 horas, a aquellos vehículos pesados cuyo destino sea diferente a los polígonos industriales de Urtia o Goitondo. Habrá una restricción nocturna para los vehículos que se dirijan al polígono de Goitondo, la limitación se aplicará exclusivamente en horario nocturno, de 22.00 a 8.00 horas.

Hasta ejecutar la Variante Oeste

Esta medida tiene un carácter temporal, ya que las restricciones se mantendrán hasta que se ejecute la tan esperada Variante Oeste de Ermua. Este proyecto, cuya ejecución aún está pendiente y es la solución definitiva a largo plazo para desviar el tráfico pesado fuera del núcleo urbano.

El Ayuntamiento de Ermua se compromete a trasladar este acuerdo, tras ser aprobado en el próximo Pleno, de forma inmediata, a los departamentos competentes de la Diputación de Bizkaia, a las Juntas Generales y a los ayuntamientos de los municipios colindantes afectados.

