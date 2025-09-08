Ermua bonifica cuatro obras de interés social en el último año Varias entidades se han beneficiado de reducciones fiscales del 95% en el Impuesto de Obras gracias a su contribución comunitaria

Ainhoa Lasuen Ermua Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:03 Compartir

El Ayuntamiento de Ermua ha aprobado recientemente una serie de bonificaciones del 95% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para diversas entidades que han llevado a cabo proyectos declarados de especial interés social.

Este beneficio fiscal es una medida contemplada en la normativa municipal para apoyar iniciativas que contribuyan al desarrollo social, cultural, histórico-artístico o al fomento del empleo en el municipio. La concesión de esta bonificación no es automática, ya que cada solicitud debe ser evaluada de forma rigurosa y contar con el respaldo de informes favorables emitidos por los servicios técnicos municipales, además de su aprobación plenaria.

La primera de estas bonificaciones se remonta al pasado año, cuando la empresa Vitalitas solicitó al Consistorio la aplicación de esta medida en unas obras que planeaba realizar en sus instalaciones de Abeletxe. La propuesta generó un debate significativo durante la sesión plenaria. A pesar de contar con un informe favorable de los servicios sociales que argumentaba el interés social de la obra, la decisión no fue unánime. El equipo de gobierno, compuesto por el PSE-EE y EAJ-PNV, votó a favor, pero los grupos de la oposición, EH Bildu, PP y Elkarrekin Ermua, mostraron su desacuerdo. Su voto en contra se alineó con las protestas de varias trabajadoras y representantes sindicales de la Residencia de Abeletxe que estuvieron presentes en la sesión y manifestaron abiertamente su disconformidad.

En contraste, el presente año ha traído consigo tres aprobaciones que han contado con un amplio consenso. En el mes de mayo, se concedió el reconocimiento de interés social al Centro Andaluz de Ermua y a la cooperativa de enseñanza CESPE.S.Coop, gestora del colegio San Pelayo. Ambas solicitudes fueron respaldadas por todos los grupos de la corporación municipal, lo que reflejó un apoyo unánime a sus respectivos proyectos.

De manera similar, en la última sesión plenaria celebrada el pasado mes de julio en el consistorio ermuarra, se aprobó por unanimidad la bonificación para las obras de la Cooperativa de Enseñanza Eskolabarri, reflejando también el consenso de la corporación municipal.

Temas

Ermua