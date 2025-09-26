Ermua apuesta por el deporte para la prevención de adicciones en la juventud Se han unido las áreas municipales de Servicios Sociales y Deportes y los clubes deportivos para sensibilizar respecto a las sustancias y el juego

La formación se dirigió a los y las deportistas de entre 12 y 16 años, sus entrenadores y familiares.

Más allá de la táctica y la condición física, el deporte también es un poderoso vehículo para la educación en valores. Bajo esta premisa, el Departamento de Deportes y el de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ermua han impulsado una innovadora iniciativa durante la temporada pasada: un ciclo de formación en prevención de adicciones dirigido a la comunidad deportiva local.

El proyecto, centrado en la juventud federada de 12 a 16 años, junto a sus familias y el cuerpo técnico de los diferentes equipos, ha demostrado que el vestuario y la cancha pueden ser, también, el mejor de los espacios para sensibilizar al respecto.

Esta acción no es un esfuerzo aislado, sino que se enmarca dentro del Plan Local de Adicciones, que busca intervenir en la prevención de edades tempranas en el ámbito comunitario.

La decisión de trabajar de manera transversal y colaborativa con los clubes deportivos surgió de la convicción de que la subvención a estas entidades debía ir de la mano con una visión integral, en la que la educación en valores se alzara como una línea prioritaria.

La formación se estructuró en cuatro sesiones de 90 minutos para los y las deportistas, con una atención especial a la perspectiva de género, ya que el patrón de las adicciones se manifiesta de forma diferente en hombres y en mujeres.

Adicionalmente, se organizó una sesión específica para familiares, personal entrenador y delegado, reconociendo su papel crucial como referentes de la juventud.

112 jóvenes y 43 adultos

La respuesta a la convocatoria fue calificada de muy positiva por la organización. En total, participaron 112 deportistas cadetes, 64 infantiles y 34 juveniles. A ellos se sumaron 43 familiares y personal entrenador, contando con una participación total que demuestra el compromiso de la comunidad deportiva.

En cuanto a la composición de los participantes, 65 eran mujeres, 105 hombres, una persona no binaria y 39 que no revelaron su identidad de género.

Los datos recogidos al finalizar la formación no dejan lugar a dudas sobre su éxito. La valoración media otorgada fue de un notable 8,5 sobre 10, con todos los ítems puntuados por encima del 8.

Resolución de dudas

El análisis cualitativo aportó una visión aún más valiosa. Los deportistas subrayaron que el curso les había dado «la opción de reflexionar» y les había ayudado a «aprender a prevenir las adicciones». Destacaron también que se habían aclarado «las consecuencias de varias drogas» y sus propias dudas, permitiéndoles «conocer mejor los riesgos».

Por su parte, las familias valoraron que las sesiones les hubieran «aclarado dónde encontrar información», que los contenidos se hayan explicado con «ejemplos concretos» y, en particular, que hayan logrado «comprender mejor la dependencia del juego». En las conversaciones, las familias también recalcaron el gran desconocimiento que tenían sobre el mundo en el que se mueve la juventud de 12 a 16 años en la actualidad.

Se le dará continuidad

Durante la presentación del proyecto a la corporación local, el concejal de Deportes de Ermua Miguel Ledesma, ante la positiva acogida, afirmó que «esta línea de trabajo se incluye dentro del Plan de Adicciones municipal que hemos aprobado entre todos, por ello, la continuidad está garantizada». Por su parte, la alcaldesa Beatriz Gámiz, consultada sobre la inclusión de la formación en los centros educativos, puntualizó que «esta formación se lleva a los centros educativos y en su día se amplió su temática. El ámbito deportivo es una pata más de las acciones que realizamos en este campo», recalcó.

Vista la valoración del impacto, el Ayuntamiento tiene claro que el objetivo es seguir ofreciendo en posteriores campañas formación en valores en este tipo de espacios y tiempos informales, consolidando así el deporte como un aliado estratégico en la educación y la salud de la juventud.

