Ermua aprueba la restricción del tráfico pesado ante el retraso de la Variante El PSE no descarta volver a salir a la calle, de forma consensuada, grupos políticos, plataforma y ciudadanía para exigir, de nuevo, cumplir los plazos

Ainhoa Lasuen Ermua Jueves, 2 de octubre 2025, 00:05 Comenta Compartir

La corporación ermuarra aprobó ayer, por unanimidad, una moción para restringir el paso de vehículos pesados de más de 3.500 kg por el casco urbano, una medida de carácter temporal que se mantendrá hasta la ejecución de todas las fases de la largamente esperada Variante de Ermua.

La moción prohíbe el paso durante las 24 horas del día a los camiones, exceptuando los de servicios públicos, cuyo destino no sea el polígono industrial de Urtia y Goitondo. Para los vehículos que sí accedan a Urtia, la prohibición también se aplicará las 24 horas; mientras que para los que se dirijan a Goitondo, la limitación será en horario nocturno, de 22.00 a 8.00 horas.

El Pleno de aprobación de la medida, al que asistieron representantes de la plataforma ciudadana en favor de la Variante, sirvió para confirmar un nuevo retraso de la Diputaciónforal de Bizkaia en el cronograma. La licitación de la fase de Urtia se ha pospuesto de 2025 a 2026. Además, esta fecha también genera dudas, ya que, según el diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Carlos Alzaga, coincidirá con la licitación de una obra de mayor calado: la Subfluvial.

Durante la sesión, el tercer Teniente de Alcaldesa, José Manuel López, fue contundente. «Tenemos claro que va a haber un retraso. Creo que lo que este Pleno dice alto y claro hoy es que el descanso de nuestros vecinos y vecinas es lo importante». López advirtió que el Ayuntamiento seguirá trabajando, pero que «si hace falta movilizar a todo el pueblo para salir a la calle se saldrá, de forma consensuada, todos los grupos políticos, con la plataforma y la ciudadanía, con firmeza».

El portavoz del PNV, Jol Gisasola, destacó que «pese a que la solución definitiva vendrá con la Variante totalmente terminada, hasta entonces, esta moción que es un acuerdo de mínimos, es un paso más».

Los grupos de la oposición felicitaron a la plataforma por su lucha.

Aún se desconoce cuándo se aplicará la medida «al tratarse de un proceso sujeto a alegaciones», aclaró la alcaldesa

Desde la oposición

Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Paul Yarza, aclaró que esta moción es resultado de la «negativa de la Diputación al planteamiento de restricción de la plataforma de la Variante y su retraso» y sentenció «queremos dejar claro que Ermua no ha estado nunca en la agenda de la Diputación y parece que aún no lo está», aludiendo a los más de 20 años que lleva el proyecto pendiente de desarrollo.

En la misma línea, el portavoz de Elkarrekin Ermua, Julen Domínguez, insistió en que «estas medidas no son todas las que queremos, porque al igual que la plataforma planteamos la restricción total del paso de vehículos pesados, pero es más de lo que tenemos y por eso votamos a favor». «Seguiremos vigilantes hasta que la Diputación salde la deuda histórica que tiene con el pueblo de Ermua», concluyó.

Javier Sánchez, portavoz del Partido Popular, expresó que «esta restricción es una medida de sentido común, temporal, pero que puede mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Ermua».

Ante las preguntas de la plataforma sobre los plazos de aplicación de la restricción –que califican de escasa–, la alcaldesa, Beatriz Gámiz, no pudo fijar un calendario cerrado. Explicó que «al tratarse de un proceso sujeto a alegaciones y posibles procesos jurídicos» no se puede determinar una fecha exacta. La moción obliga a solicitar los informes municipales preceptivos, realizar un anuncio público en un plazo de 15 días, abrir un periodo de alegaciones y, finalmente, emitir un Decreto de Alcaldía para poner en marcha las medidas.

La plataforma en favor de la Variante ha solicitado a los grupos municipales pedir información en las Juntas Generales de Bizkaia

Meses de retraso

Una vez concluido el Pleno, la plataforma ciudadana en defensa de la Variante denunció, mediante una nota de prensa, el incumplimiento de plazos en el proyecto de Urtia, algo que quedó patente en la citada sesión plenaria.

Señalaron que la obra, que el anterior diputado foral prometió iniciar en 2025, sigue en fase de consulta pública y pendiente de evaluación ambiental.

La plataforma estima que el proyecto, inicialmente previsto para primavera de 2025, no estaría aprobado hasta el «primer trimestre de 2026, sin contar los plazos de licitación», lo que descarta que las obras puedan comenzar en 2025 y obliga a sumar meses de retraso.

Ante la «creciente incertidumbre» y tras solicitar a la alcaldesa en la citada sesión plenaria que aclarara las garantías de los plazos, desde la plataforma ciudadana plantearon a los grupos municipales con representación en las Juntas Generales de Bizkaia el registro de una serie de preguntas dirigidas a la Diputación foral para obtener la máxima información sobre el estado de las distintas fases del proyecto y la dotación presupuestaria.

Temas

Ermua