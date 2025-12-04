Ermua aprueba el reglamento de uso del Gaztegune Esta normativa, en la que hubo unanimidad, establece el acceso gratuito y las normas de convivencia para jóvenes de 13 a 17 años

Ainhoa Lasuen Ermua Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:03 Comenta Compartir

El Pleno del Ayuntamiento de Ermua ha aprobado por unanimidad el reglamento de uso del Gaztegune, la normativa que regirá el funcionamiento de este nuevo equipamiento municipal destinado a la juventud.

La aprobación se ha llevado a cabo tras concluir el periodo de exposición sin que se presentaran alegaciones o propuestas, contando con el respaldo de todos los grupos políticos de la corporación local.

El reglamento tiene como objetivo regular las condiciones de uso del Gaztegune, ubicado en la tercera planta del edificio Teresa Murga.

Espacio de encuentro

Este nuevo servicio municipal se concibe como un espacio de encuentro, información, formación y dinamización social y cultural, dirigido a jóvenes de entre 13 y 17 años, incluyendo a quienes cumplan 13 años durante el año natural en curso, con preferencia para la juventud residente en Ermua. El acceso al servicio es gratuito y libre para esta población. El aforo es limitado.

Abre los sábados de 17.00 a 21.00 horas y los domingos de 17.00 a 20.00 horas, reservándose el Ayuntamiento el derecho a modificarlo por el buen funcionamiento del servicio.

Para ser población usuaria de las instalaciones y participar en las actividades ordinarias, los y las menores deberán inscribirse previamente a través de la web municipal, con la autorización firmada por su padre, madre o tutor legal.

Las actividades que se promuevan desde este espacio municipal, organizadas e impulsadas por el Servicio de Juventud u otros servicios, serán de carácter lúdico, formativo, informativo, de sensibilización, deportivo y de ocio, y estarán orientadas a fomentar el desarrollo personal y social, velando por la inclusión social y la igualdad de género.

En cuanto a la convivencia, se establecen normas detalladas que exigen un comportamiento respetuoso con el personal, las instalaciones y el resto de personas usuarias. Quedan prohibidos los comportamientos violentos, discriminatorios, o que atenten contra la dignidad de las personas, incluyendo actitudes machistas, LGTBIfóbicas o racistas.

Además, se prohíbe fumar o consumir cualquier tipo de sustancia, grabar o difundir imágenes del local y de sus usuarios, e introducir comida o bebida en las salas sin permiso expreso.

Sanciones diversas

Se sancionará el incumplimiento de la normativa, con infracciones clasificadas como leves, graves y muy graves. Las sanciones van desde un apercibimiento y multas de seis a seiscientos euros por daños, hasta la expulsión temporal o la prohibición de entrada al Gaztegune por periodos de quince días a cinco años.

Los padres, madres o tutores legales responderán por los daños y perjuicios ocasionados en los casos de inimputabilidad de los infractores.

Temas

Jóvenes

Ermua