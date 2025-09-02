El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Se puede adquirir material escolar, deportivo y gafas, entre otros elementos. A. L.

Ermua adelanta la convocatoria de ayudas para material escolar

La subvención de un máximo de 90 euros por estudiante cubrirá gastos realizados en tiendas de la localidad hasta el 31 de octubre

Ainhoa Lasuen

Ermua

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:03

El plazo para presentar las solicitudes de las ayudas municipales para material escolar de este curso ha comenzado ya y finalizará el 15 de noviembre. El adelanto en la publicación de esta convocatoria busca mejorar y agilizar la gestión de las ayudas.

La subvención, que asciende a un máximo de 90 euros por estudiante que cumpla los requisitos, está destinada a cubrir gastos realizados entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre de 2025 en comercios de Ermua. Incluye la adquisición de ropa, calzado, material deportivo, material informático, gafas, lentillas y materiales diversos para el estudio -excluyendo los libros de texto-.

El objetivo de esta iniciativa es doble. Por un lado, se trata de apoyar a las familias con los gastos de inicio de curso y, al mismo tiempo, incentivar la compra en los establecimientos comerciales de la localidad. Para poder acceder a la subvención, es indispensable guardar los tickets de compra y presentarlos junto con la solicitud. Toda la información detallada sobre esta línea de ayudas está disponible en la sede electrónica de la web municipal -www.ermua.eus-.

Las personas beneficiarias de estas ayudas son las familias -padres, madres o tutores legales- de la población nacida entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de octubre de 2025; estudiantes de 16 a 25 años nacidos entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2009 -en el caso de que los estudiantes sean menores de edad, la solicitud deberá ser presentada por sus padres, madres o tutores legales empadronados en Ermua- y personas desempleadas nacidas antes del 1 de enero de 2000.

Para solicitar la ayuda, se deberán adjuntar varios documentos. Entre ellos deberán encontrarse el justificante de la matrícula, los datos bancarios y un documento que justifique la titularidad de la cuenta y las facturas o tickets de los gastos realizados en Ermua en el plazo indicado. Estos tickets deberán estar expedidos a nombre de la persona solicitante de la subvención y detallar de forma clara y concisa los productos adquiridos.

Es un requisito fundamental que la familia solicitante esté al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento.

