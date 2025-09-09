Ermua aborda el arreglo de la pérgola de la plaza San Pelayo El Ayuntamiento invierte así 131.000 euros en la renovación de cubiertas urbanas este año

Ainhoa Lasuen Ermua Martes, 9 de septiembre 2025, 22:07 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Ermua está llevando a cabo una importante intervención en la pérgola de la plaza San Pelayo. Las obras, que se están realizando durante estos días, tienen como objetivo principal resolver las filtraciones y goteras que han afectado a esta estructura acristalada, un punto de encuentro concurrido en la localidad. Para garantizar la seguridad de los peatones, la zona ha sido acordonada mientras se ejecutan los trabajos.

Esta actuación, con una inversión de 45.000 euros, busca proteger los bancos y los elementos biosaludables ubicados bajo la pérgola, asegurando que el espacio pueda ser utilizado por la población ermuarra sin inconvenientes.

La misma empresa que se encargó de la rehabilitación de la plaza Cardenal Orbe está a cargo de este proyecto, lo que aporta continuidad a las obras de mejora de espacios públicos.

La intervención en San Pelayo forma parte de un plan más amplio del consistorio para mejorar las infraestructuras urbanas. Con la finalización de estas obras, la inversión total en la reparación e instalación de cubiertas en distintos puntos del municipio ascenderá a 131.000 euros.

En la plaza Cardenal Orbe y en la pista de petanca

En los últimos meses, el Ayuntamiento ha completado con éxito otras dos importantes actuaciones. Por un lado, la de la plaza Cardenal Orbe, en la que en junio se finalizó la reparación de la cubierta, resolviendo las filtraciones y reforzando los anclajes y la estructura.

Esta obra, con un coste de 46.400 euros, dotó a la cubierta de mayor robustez y durabilidad.

Por otra parte, se llevó a cabo, en mayo, la instalación de la cubierta permanente en la pista de petanca, junto al Paseo de la Igualdad. Este proyecto, con una inversión de 39.960 euros, permite a los usuarios practicar deporte sin importar las condiciones meteorológicas, fomentando la actividad al aire libre durante todo el año.

Estas acciones, impulsadas por la concejalía de Urbanismo, buscan mejorar los espacios públicos para que la ciudadanía de Ermua puedan disfrutar de ellos con mayor comodidad y seguridad.

Temas

Ermua