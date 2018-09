Raimundo Amador: «Yo creo que os voy a sorprender, hay un repertorio muy guapo» Raimundo Amador es un guitarrista muy polivalente. / Arizmendi El escenario de la plaza de Unzaga recibe mañana al músico, dentro del programa organizado por las fiestas de Amaña FÉLIX MORQUECHO Miércoles, 26 septiembre 2018, 23:45

En el mundo del flamenco son muchas las figuras que se han creado a sí mismas, pero pocos pueden decir que han fundido su género hacia el rock o el blues con el respeto que se ha labrado Raimundo Amador. Con más o menos etiquetas, el músico sevillano ha firmado títulos que se han consagrado como éxitos y que sonarán en Eibar. La plaza de Unzaga acoge el concierto de Raimundo Amador mañana, viernes, a partir de las 23.00 horas con entrada libre.

-¿En qué momento llega Raimundo Amador a tocar en Eibar?

-Yo creo que estoy en el mejor momento de mi vida, muy tranquilito, muy bien, muy concentrado en la música. Uno tiene una edad y ya tiene que ir cuidándose, pero la música es lo mejor que hay, es una de las cosas que más me satisfacen.

-¿Alguna vez se ha parado a pensar en cuántos conciertos ha tocado?

-Uf, ¡qué va! Eso es difícil porque no es solo mi carrera en solitario. Desde Veneno, Montoya... estoy hablando desde el año 1975 más o menos, ha llovido mucho.

-Sin embargo la música le sigue llevando a lugares nuevos.

-Sí, y siempre voy con muchas ganas. A mí me pueden quitar de beber, de fumar... pero la música no me la pueden quitar, si me quitan la música me quedo vacío.

-¿Llega a Eibar con un concierto para rockeros, para blueseros...?

-Ahora estoy haciendo música con mucha mezcla. Es algo que hago siempre, pero según los músicos que llevo podemos ir hacia un estilo o hacia otro. Esta vez vamos más por el rock latino, flamenco, blues, un poquito de jazz cool... pero solo un poquito. Lo que no va a haber por ejemplo es el 'Rock del partido' o el 'Rock del Cayetano', pero ya verás, yo creo que os voy a sorprender. Hay un repertorio muy guapo, mucha música para escuchar. ¡Hombre!, también hay música para bailar, 'Pata palo', 'Bolleré'... y todo ese rollo, temas de Pata Negra, de Veneno... un repaso de todo menos del rock puro y duro, que me gusta mucho, pero no voy con la banda adecuada para eso.

-No es fácil.

-Es que he tocado estilos tan distintos que necesitaría una banda que controle todo, y eso es difícil. Por ejemplo yo no soy un experto en jazz, pero me busco la vida con mis recursos.

-Hace poco decía en una entrevista que la gente ya no está calladita en los conciertos. En este caso, en una plaza, un sitio abierto, ¿es más complicado enganchar al público?

-Cuando tocas con una banda eléctrica, si hay más bulla se le da más volumen al amplificador. Pero cuando tocas guitarra flamenca es más complicado. Siempre gusta que la gente esté calladita y esté disfrutando de la música. Pero para eso están las guitarras eléctricas y las baterías.

-¿Vamos a ver a un Raimundo de guitarra eléctrica o española?

-Llevo un guitarrista flamenco, gitano, de Jerez, que es de los Carrasco y de los Jero, y además tiene una pinta muy graciosa porque a lo mejor va con una camiseta de la NBA o todo rapado, pero muy negro (ríe), muy gitano. Entonces llevamos guitarra flamenca en casi todos los temas y yo también tocaré algo. Puede ser que coja la guitarra flamenca, o una que es prima hermana para que no acople. Si coges la guitarra flamenca tienes que estar por encima de todo, de la gente que está hablando y por encima del grupo. Eso lo hacía yo con B.B. King cuando cogía la española, que era una Gibson maciza, y puedes ponerte por encima de una orquesta entera. Esa la tengo firmada por B.B. King y la tengo guardada, así que llevo una parecida, una Parker pero flamenca. ¡Me la voy a llevar para tocar algún tema con ella! porque suena guapa.

-Imagínese que hay algún despistado que no sabe lo que viene este viernes. ¿Cómo le explicaría qué es lo que va a ver?

-Pues no sé qué explicarle. Mi música se entiende bien, aunque mezclo el flamenco siempre hay gente que controla el blues, el rock, todo lo que llevo encima. Yo sé de gente que no le gustaba el flamenco y ahora le gusta más que nada, más que Pata Negra, ni mezcla ni nada.