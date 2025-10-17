Una comedia y una función infantil en euskera en el Ermua Antzokia La oferta cultural del fin de semana contará con un monólogo con Toni Acosta, para hoy, y el teatro musical de Ene Kantak, para mañana

El Ermua Antzokia acoge este fin de semana una doble propuesta cultural que arranca hoy con la obra 'Una madre de película', una comedia sobre el síndrome del nido vacío protagonizada por la actriz Toni Acosta. La función, que comenzará a las 20.30 horas, ha sido producida por el ermuarra Jesús Cimarro de Pentación Espectáculos, junto a Leona Madre y Alegría Producciones.

La pieza teatral tiene como eje central una situación que preocupa a muchos padres y madres cuando los hijos se hacen mayores y dejan el hogar familiar; una experiencia que la propia Toni Acosta, quien sintió la necesidad de abordarlo en los escenarios, ha vivido.

El texto y la dirección corren a cargo de Juan Carlos Rubio. La sinopsis de la obra presenta a Eva María, quien recibe un mensaje de su hijo Alejandro, que estudia en una universidad americana, pidiéndole que busque con urgencia un documento en un cajón bajo llave, pero le ruega que no caiga en la tentación de hurgar en sus cosas. Eva María promete cumplir el encargo, aunque, una vez inmersa en la tarea, el recuerdo de su vida y la situación del 'nido vacío' la llevan a una emocionante y divertida espiral, a una auténtica aventura de película.

Las entradas para 'Una madre de película' tienen un precio de 15 euros y pueden adquirirse de forma anticipada en Lobiano, en la web de Kutxabank y su red de cajeros, o en la taquilla del Antzokia hasta antes de comenzar la función.

Teatro musical infantil

La programación del fin de semana se completa con el espectáculo infantil en euskera 'Bisonte-Mastodontearen bila', a cargo del grupo Ene kantak, que se representará mañana a las 17.00 horas.

Esta obra de teatro infantil, basada en el libro del mismo título de Nerea Urbizu, combina el formato audiovisual con una espectacular escenografía que representa un entorno prehistórico en la Sierra de Aralar, incluyendo una gran cueva y una hoguera en el escenario, y fondos de ilustraciones animadas que acompañan las coreografías o crean ambientes.

La música tiene un peso muy importante en este montaje de canciones y bailes para la población infantil. La obra narra cómo el clan se levanta dispuesto a cazar al Bisonte-mastodonte. En silencio, van en grupo, pero justo cuando se disponen a coger las flechas, ¡aparece Axeri! La aventura de Aire, Asto, Sator, Oki y Axeri se complica por los peligros de la era cavernícola, dejando la duda de si atraparán al Bisonte-mastodonte o será este quien atrape a los amigos.

La entrada para este espectáculo costará 6 euros, en la taquilla del teatro ermuarra.

