El Centro Castilla-León se prepara para su Semana Cultural y Deportiva El próximo viernes se abrirá el programa que se extenderá durante dos fines de semana, incluyendo el cross popular Memorial Merino

La bandera extremeña, ondeará, como es habitual, en el balcón del consistorio durante las celebraciones.

Ainhoa Lasuen Ermua Martes, 23 de septiembre 2025, 00:05 Comenta Compartir

El Centro Cultural Castilla y León de Ermua se prepara para su Semana Cultural y Deportiva, que se extenderá durante los dos próximos fines de semana.

La celebración arrancará este viernes con una jornada llena de actividades para todos los públicos. La programación se iniciará al mediodía con el tradicional acto de izada de la bandera en el balcón del Ayuntamiento. Por la tarde, a las 19.00 horas, este mismo acto simbólico se repetirá en la sede del centro, situada en la calle Patakonia. Al mismo tiempo, el interior de la sede cobrará vida con una serie de juegos tradicionales. La jornada del viernes concluirá a las 21.30 horas con una chocolatada para todos los asistentes. Además, se llevará a cabo la presentación del libro 'Ayeres y desolvidos' de Carlos García, un evento cultural destacado en el programa.

El sábado estará marcado por el deporte y las manualidades. Por la mañana, a partir de las 11.00 horas, el centro celebrará el Día del Barro, una actividad creativa dedicada a trabajos y manualidades con arcilla.

Memorial Merino

Por la tarde, el deporte tomará el protagonismo con el Memorial José Merino, una carrera popular de 10 kilómetros que dará comienzo a las 16.00 horas. Ya están abiertas las inscripciones.

El primer fin de semana de actividades se cerrará el domingo a las 13.00 horas con un Vino de Honor.

El segundo fin de semana, el puzzle será el protagonista. El centro retomará las actividades de su semana cultural con el concurso de puzzles como eje central, una actividad organizada en colaboración con la Asociación Española de Puzzles (Aepuzz). Las inscripciones ya están abiertas a través de la web aepuzz.es.

El viernes 3 de octubre, la plaza del mercado acogerá el segundo concurso de puzzles infantil.

El sábado, el mismo lugar será el escenario del concurso de puzzles individual a las 11.00 horas y, por la tarde, a las 17.00 horas, del concurso por parejas.

Finalmente, el domingo se celebrará el concurso de puzzles en grupo a las 11.00 horas.

Las jornadas culturales y deportivas culminarán con una comida de hermandad a las 14.00.

Temas

Ermua