El Centro Andaluz de Ermua inicia mañana su Semana Cultural Juegos, gastronomía y flamenco llenarán de ambiente andaluz la villa hasta el próximo sábado

Ainhoa Lasuen Ermua Domingo, 12 de octubre 2025, 21:40

La Semana Cultural del Centro Andaluz de Ermua dará comienzo mañana, ofreciendo un variado programa de actividades que se extenderá hasta el próximo sábado. Las jornadas están diseñadas para toda la población que desee participar, buscando fomentar la convivencia y el disfrute de la cultura andaluza en la localidad.

Las actividades se desarrollarán principalmente en los locales del centro, ubicados en la calle Diputación, si bien algunas podrán tener lugar en el exterior si las condiciones meteorológicas son favorables.

Actividades infantiles

El pistoletazo de salida tendrá lugar mañana con el Día del Niño, una jornada dedicada a los más pequeños que se iniciará a las 17.30 horas. Entonces comenzarán los juegos, la música y el pintacaras, dinamizados por Eibarparty, prometiendo un inicio de semana lleno de alegría y diversión infantil.

Más tarde, para reponer fuerzas tras las actividades, se ofrecerá una chocolatada a las 19.30 horas, abierta a toda la población infantil asistente.

La programación continuará el miércoles con una tarde dedicada a los campeonatos tradicionales. A partir de las 18.00 horas se podrá demostrar la destreza en el campeonato del juego de la rana. Seguidamente, a las 19.00 horas, dará comienzo el campeonato de tute, que pondrá a prueba la estrategia y habilidad de los jugadores de cartas.

El jueves será el turno de la gastronomía, con un concurso culinario que comenzará a las 19.00 horas. En esta cita, los asistentes podrán presentar sus mejores elaboraciones en tres categorías: gazpacho, tortilla y postres, buscando el reconocimiento a su buen hacer en la cocina. Tras el veredicto del jurado y el disfrute de las propuestas, se procederá a la entrega de premios de los diferentes campeonatos que se hayan disputado durante los días precedentes.

Llegado el viernes, el ambiente se impregnará de la esencia del sur con el tardeo flamenco. Entre las 19.00 y las 21.00 horas, el Centro Andaluz de Ermua pondrá en marcha un pintxo-pote amenizado con música flamenquita, creando un espacio ideal para el encuentro social y el preludio del fin de semana con ritmo y sabor andaluz.

Grupo flamenco

El broche de oro a estas jornadas festivas llegará el sábado. La jornada de clausura se iniciará a las 14.30 horas con la tradicional comida de hermandad, un momento central para reforzar los lazos de la comunidad y compartir mesa y mantel.

La Semana Cultural pondrá su punto final a partir de las 19.00 horas con la actuación del grupo de flamenco Al Alba, que en esta ocasión se trasladará a la plaza Cardenal Orbe para ofrecer su espectáculo a un público más amplio, cerrando así con arte y duende una semana de celebración cultural en Ermua.