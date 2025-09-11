EH Bildu y PSE-EE pactan los proyectos de Urko y Oterre en las Cuentas de 2025 El objetivo es disponer de un documento para exponer uno de los proyectos, dentro de un año, a un proceso participativo ciudadano

Ambas formaciones políticas en la sesión plenaria en la que se informó sobre la modificación presupuestaria.

Ainhoa Lasuen Ermua Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:01

EH Bildu de Ermua ha anunciado que ha llegado a un acuerdo presupuestario con el PSE-EE para impulsar varios proyectos medioambientales claves en la villa. Entre ellos se encuentran la protección medioambiental del monte Urko y la creación de una zona de ocio en Oterre.

Este pacto se ha gestado en el marco de las negociaciones de los presupuestos municipales de 2025 y ha sido comunicado a través de una nota de prensa elaborada por la formación abertzale.

Los primeros pasos de este acuerdo se dieron ya en julio, cuando se dio cuenta de una modificación presupuestaria en sesión plenaria, destinando 96.000 euros a la redacción de los planes especiales que sentarán las bases de los futuros proyectos.

Se trata de un enfoque dual.

El Plan Especial del Monte Urko se centrará en preservar su valor paisajístico y ambiental. Las regulaciones que se establezcan limitarán las actividades que puedan alterar el entorno natural, priorizando la conservación por encima del uso recreativo masivo.

Por otro lado, el Plan de Oterre tendrá un enfoque distinto, destinado al esparcimiento y disfrute ciudadano. EH Bildu ha señalado que este modelo responde a la visión que habrían querido para la zona de Betiondo, en contraposición a la decisión municipal de destinar ese espacio a viviendas dotacionales.

El pacto entre ambas formaciones también contempla otras acciones de relevancia para el municipio. El acuerdo presupuestario incluye la limpieza del cinturón periurbano. En este caso se propone realizar actuaciones «en terrenos que causan problemas de convivencia, como las parcelas cercanas a Aldapa o las traseras de varios edificios» explican desde EH Bildu Ermua.

Otro de los aspectos pactados se refiere al estudio integral del arbolado municipal. Se trata de analizar qué especies de árboles son las más adecuadas para plantar en el municipio y dónde ubicarlas. También se buscará la creación de 'islas climáticas' para mitigar los efectos del cambio climático.

Según afirma la coalición abertzale «los pliegos de contratación de la empresa redactora del Plan Especial se publicarán en los próximos meses».

El objetivo es disponer del documento en un año aproximadamente, momento en el que se abrirá un proceso participativo con la ciudadanía para decidir el uso de las ocho hectáreas de Oterre.