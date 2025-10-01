EH Bildu de Ermua pide revisar los criterios para percibir las ayudas de material escolar El gobierno local defiende las bases y sugiere estudiar los casos excepcionales de forma individual en lugar de modificar la convocatoria

El debate se produjo en la anterior Comisión Informativa celebrada en el salón de plenos municipal.

El grupo municipal EH Bildu solicitó formalmente al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ermua la revisión de las bases de las ayudas por material escolar, para incorporar nuevas casuísticas que, según argumentan, excluyen a familias perceptoras de esta subvención. El planteamiento se realizó en una reciente Comisión Informativa, generando un intercambio de posturas entre el grupo abertzale y los representantes del gobierno municipal –PSE-EE y EAJ-PNV–.

La concejala de EH Bildu, Idoia Goikoetxea, expuso dos situaciones concretas que limitan la concesión de los 90 euros anuales. Por un lado, mencionó el caso de personas que no pudieron acceder a la ayuda «por ser migrante, mayor de 25 años, y encontrarse en situación irregular, pese a estar estudiando». La edil subrayó que esta es una situación «anclada en la realidad».

Goikoetxea también planteó una limitación económica que afecta a familias con liquidez reducida. La concejala, basándose en su experiencia como comerciante, señaló que «he vivido la situación de alguna familia que no tenía disponibles los 90 euros pese a necesitar el material, por lo que he tenido que esperar a que reciba la ayuda para poder cobrar lo que ha comprado», una dinámica que dificulta la compra inicial.

El concejal de Educación, Jol Gisasola, respondió a las inquietudes poniendo en valor la amplitud de las ayudas y dudando de la frecuencia de los casos planteados. Gisasola expresó extrañeza ante la posibilidad de que «haya un migrante en situación irregular que esté matriculado en una educación no reglada o universitaria o en un máster que no perciba la ayuda o que sea un estudiante menor de 16 años, para lo que únicamente se pide la matrícula», requisitos indispensables para la ayuda. No obstante, sugirió que, en lugar de modificar la convocatoria, «se debería estudiar el caso individualmente».

La primera Teniente de Alcalde, Rosi Cid, reforzó la postura del Gobierno, recordando que «el primer objetivo es ayudar al comercio local y de proximidad», dado que la medida se implementó inicialmente durante la crisis del Covid, para colaborar con el comercio local.

Revisión anual

Cid aclaró varios puntos. Precisó que las ayudas sí se conceden a personas en situación irregular «presentando únicamente el pasaporte» y puntualizó que «a los mayores de 25 años se les da la ayuda a ellos, no a sus familias». También recordó la disponibilidad de las becas de material escolar del Gobierno Vasco para rentas más bajas.

La Teniente de Alcalde concluyó que, si bien «cada año se revisan las bases y el procedimiento para adaptarse a las problemáticas que surgen», las casuísticas expuestas por EH Bildu «no nos han llegado».

Desde el Partido Popular se sumaron al debate, recordando a EH Bildu que en el pasado «propusimos aumentar la ayuda y votasteis en contra».

Gisasola, por su parte, apuntó que, ante situaciones extraordinarias, la solución más adecuada es «estudiar el caso individualmente, en lugar de cambiar una convocatoria de estas características».

El plazo para presentar las solicitudes de las ayudas municipales para material escolar de este curso se encuentra abierto y se mantendrá hasta el 15 de noviembre. Además, con el objetivo de agilizar la gestión, las fechas de solicitud se han adelantado este año.

La subvención asciende a un máximo de 90 euros por estudiante que cumpla los requisitos, y está destinada a cubrir gastos realizados entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre de 2025 en comercios de Ermua.

El objetivo de la iniciativa es doble: apoyar a las familias con los gastos de inicio de curso e incentivar la compra en los establecimientos locales.

El gasto subvencionable incluye la adquisición de ropa, calzado, material deportivo, material informático, gafas, lentillas y materiales diversos para el estudio, con la exclusión de los libros de texto.

Grupos subvencionables

Las personas beneficiarias son, las familias –padres, madres o tutores legales– de la población nacida entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de octubre de 2025; estudiantes de 16 a 25 años –nacidos entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2009– y las personas desempleadas estudiantes nacidas antes del 1 de enero de 2000.

Es un requisito fundamental que la población solicitante esté empadronada en Ermua y se halle al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento.

La solicitud debe adjuntar el justificante de matrícula, los datos bancarios y las facturas o tickets de los gastos realizados en Ermua dentro del plazo indicado, expedidos a nombre del solicitante y detallando los productos.

Toda la información relativa a esta línea de ayudas se encuentra disponible en la sede electrónica de la web municipal –www.ermua.eus–.