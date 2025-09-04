La biblioteca de Ermua arranca con su programa de otoño Este servicio municipal ofrece clubes de lectura y talleres de animación lectora y extensión cultural gratuitos para muy diversas edades

La biblioteca municipal trata de fomentar la lectura entre población de todas las edades.

Ainhoa Lasuen Ermua Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:02 Comenta Compartir

La biblioteca municipal de Ermua ha presentado su programa de actividades de animación lectora y extensión cultural, que comenzará a principios de octubre. La oferta incluye iniciativas para todas las edades -público infantil, juvenil, adulto y familias- y en varios idiomas -euskera, castellano, inglés y francés-.

El programa contempla tanto actividades de larga duración, que se extenderán a lo largo del curso, como otras más breves, de un mes o un trimestre.

Entre las propuestas para la población adulta, se han organizado clubes de lectura que se reunirán una vez al mes, de lunes a viernes, entre octubre y mayo o junio. Estos clubes abarcan géneros y temáticas variadas, con opciones en euskera, castellano, inglés, francés, así como clubes especializados en inteligencia emocional y cómic.

El plazo de inscripción para estos grupos, al igual que para el nuevo club de lectura juvenil de cómic e ilustración -para jóvenes de 12 a 16 años-, se ha abierto esta semana.

Además, se mantiene el club de lectura juvenil para niños de 9 a 11 años, cuya inscripción comenzará a mediados de octubre.

Por otro lado, la inscripción para los clubes de lectura infantiles y familiares de los sábados dará comienzo el 24 de septiembre. En octubre se iniciarán los clubes 'Family Reading Time', el club trilingüe -inglés, euskera y castellano- para la población infantil nacida entre 2022 y 2025, acompañada de una persona adulta. También se pondrá en marcha 'Entre libros', un club en castellano para niños nacidos entre 2017 y 2021, que participarán con un adulto. Otra oferta será 'Liburuak familian', un grupo para conocer libros en euskera para niños nacidos entre 2020 y 2022, acompañados de un adulto. Y, por último, está 'Liburuez gozatu', un club en euskera para nacidos entre 2017 y 2019, que asistirán con un adulto.

En el área de talleres, se retoma el de poesía para mayores de 16 años.

Para el público infantil, se han programado tres talleres de otoño, entre ellos 'Yogarte Samskara', para población nacida en 2019 y 2020, que combina yoga, lectura y arte, de octubre a diciembre; un taller de Halloween de cuatro sesiones, dirigido a niños de 2014 y 2015; y un taller de marionetas de cuatro sesiones, diseñado para niños nacidos entre 2016 y 2018.

Cuentacuentos, en octubre

Finalmente, el primer sábado de octubre darán comienzo las sesiones de cuentacuentos infantiles, tanto en euskera 'Arratsaldean kontu kontari', como en inglés, 'Story Time'.

La inscripción previa es obligatoria para poder asistir a todas las actividades. Para obtener más información, se puede acudir a la biblioteca, contactar por correo electrónico en biblioteca@udalermua.net, enviar un mensaje de WhatsApp al 943 179 212 o llamar al mismo número de teléfono.

Temas

Euskera

Ermua