El Ayuntamiento de Ermua considera inaceptable el nuevo retraso en la Variante Oeste «La paciencia de Ermua se ha agotado. Mi lugar está con mis vecinos y vecinas, y no vamos a aceptar más excusas» afirma la alcaldesa

Ainhoa Lasuen Ermua Jueves, 16 de octubre 2025, 00:34

El Ayuntamiento de Ermua ha calificado de «inaceptable» el nuevo retraso anunciado ayer por el Diputado de Infraestructuras de la Diputación Foral de Bizkaia, Carlos Alzaga, respecto al proyecto de la Variante Oeste, una infraestructura largamente reivindicada y considerada esencial para la salud, el descanso y la seguridad de la ciudadanía del municipio.

Durante su comparecencia en Juntas Generales, el Diputado ha justificado el retraso -de, al menos, un año- en una sucesión de trámites y hechos administrativos, estimando que la versión 1 del proyecto se aprobaría en febrero de 2026, con un periodo posterior de alegaciones y la versión 2 en junio de 2026, para finalmente iniciar las obras en diciembre de ese mismo año, «plazo más que dudoso», según responsables municipales.

La alcaldesa de Ermua, Beatriz Gámiz, ha mostrado su malestar por este nuevo cambio de calendario. «Lo que hemos escuchado no son explicaciones, son excusas. La Diputación vuelve a incumplir sus compromisos y a retrasar, una vez más, el inicio de unas obras que llevamos demasiados años esperando. Ermua está harta de promesas que nunca se cumplen».

El Ayuntamiento recuerda que las declaraciones del Diputado contradicen los plazos comprometidos públicamente por la propia Diputación y por responsables institucionales anteriores.

El 26 de enero de 2023, el actual Lehendakari, Imanol Pradales -entonces Diputado de Infraestructuras- afirmó en Cadena SER que «será a partir de enero o febrero de 2025 cuando se podrá licitar la obra y empezar a ejecutarla».

Posteriormente, el 19 de abril de 2023, la propia Diputación Foral de Bizkaia aseguró en un comunicado que «el proyecto constructivo estará finalizado -tras 32 meses de trabajo- en primavera de 2025 y, tras sacar a licitación las obras en otoño, éstas comenzarán ese mismo invierno».

Las nuevas previsiones presentadas ayer suponen, por tanto, un retraso de al menos un año respecto a los plazos comprometidos.

Falta de respuestas

Desde el Ayuntamiento se recuerda que en los últimos meses se han remitido numerosas comunicaciones formales a la Diputación de Bizkaia, solicitando información actualizada sobre el estado del proyecto, los plazos de redacción y la tramitación ambiental.

Buena parte de estas cartas -remitidas entre diciembre de 2024 y julio de 2025- no han recibido respuesta, lo que el Ayuntamiento considera «una falta de responsabilidad institucional y de respeto hacia la ciudadanía de Ermua». «Hemos sido rigurosos, leales y persistentes. Hemos pedido información con respeto y por los cauces institucionales, y casi siempre hemos recibido silencio o respuestas incompletas. Eso no es manera de tratar a un municipio que lleva años soportando el tráfico pesado en su casco urbano», señaló la alcaldesa.

Compromiso y movilizaciones

Beatriz Gámiz ha subrayado que su prioridad como alcaldesa, desde su toma de posesión hace doce meses, ha sido impulsar la construcción de la Variante Oeste y defender los intereses de la ciudadanía de Ermua.

Ha recordado que el pasado mes de septiembre el Ayuntamiento tuvo constancia del inicio de la tramitación ambiental del proyecto, «que en el mejor de los casos supondrá un mínimo de tres meses de procedimiento, lo que confirma que el inicio real de las obras no se produciría antes de finales de 2026». «Cada nuevo retraso tiene consecuencias directas en la vida de nuestra gente: más ruido, más inseguridad y menos descanso. Mi lugar está con mis vecinos y vecinas. Y si la Diputación no reacciona, este Ayuntamiento saldrá a la calle junto a la ciudadanía de Ermua».

Movilizaciones

La alcaldesa ha confirmado que el Ayuntamiento ya trabaja en el diseño de un calendario de movilizaciones y acciones de protesta, junto con los grupos municipales y agentes vecinales, para exigir a la Diputación que cumpla sus compromisos con Ermua. «No pedimos privilegios, pedimos respeto. La paciencia de este pueblo se ha agotado, y no vamos a quedarnos de brazos cruzados ante un nuevo incumplimiento. Es hora de hechos, no de palabras», concluye la mandataria local .