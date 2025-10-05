La Asociación de Personas Jubiladas de Ermua propone diversas actividades

La Asociación de Personas Mayores de Pasialeku ha anunciado la puesta en marcha de un extenso y diversificado programa de actividades diseñado para el nuevo ... curso, con el objetivo de promover el bienestar físico, mental y social de sus asociados. Esta iniciativa busca ofrecer múltiples opciones que se adapten a los distintos intereses y necesidades del colectivo.

En el ámbito de la estimulación cognitiva, se ofrecerán las sesiones de entrenamiento cognitivo de Burulogy. Este programa destacará por la aplicación de nuevas tecnologías adaptadas meticulosamente a los requerimientos individuales de cada participante, asegurando así un desarrollo mental personalizado y efectivo.

La actividad física y el cuidado corporal ocupan un lugar central en la nueva programación. Se impartirán clases de pilates, con sesiones específicamente dirigidas a personas mayores. Esta modalidad constituye un sistema de entrenamiento enfocado en fortalecer el cuerpo y la mente, trabajando desde la musculatura más profunda hasta la más superficial. De manera complementaria, la gimnasia de mantenimiento se suma a las opciones físicas, con clases diseñadas para la conservación integral del cuerpo.

El yoga también forma parte de la oferta, con dos enfoques diferenciados. Las sesiones de yoga general están adaptadas al colectivo de personas mayores, centrándose en la práctica de posturas o asanas especialmente beneficiosas para su salud y movilidad. Además, se ofrecerá el yoga oncológico, permitiendo el acceso a clases adaptadas y de apoyo dirigidas a personas que padecen o han padecido cáncer.

Baile y caminatas

En el plano del esparcimiento y el desarrollo social, el baile será una de las iniciativas destacadas. Mediante la inscripción gestionada en el Hogar de las Personas Jubiladas, los asistentes podrán disfrutar de clases guiadas para aprender diversas modalidades de baile en un ambiente grupal y lúdico. Esta oferta se complementa con clases específicas para el aprendizaje de sevillanas.

La programación se enriquece con propuestas que fomentan la conexión con el entorno natural. Durante el curso, se organizará una salida mensual diseñada para el conocimiento y disfrute, mediante caminatas, de los entornos naturales cercanos.

Manualidades, petanca y teatro

El desarrollo de habilidades creativas y el entretenimiento tradicional también están contemplados. Se han incluido cursos de manualidades orientados a la adquisición de técnicas para la creación de objetos a partir de distintos materiales. Por otro lado, la petanca se consolida como una de las propuestas de mayor acogida en los últimos cursos, con la organización tanto de clases de iniciación como de campeonatos de este popular juego.

Finalmente, la oferta cultural se ampliará en los próximos meses con la incorporación de un curso de teatro. Esta nueva actividad permitirá a los usuarios iniciarse y practicar las artes escénicas, abarcando diversos niveles y enfoques, desde la base hasta la interpretación avanzada.

Están abiertas las inscripciones

La Asociación de Personas Mayores de Pasialeku informa a todas las personas interesadas en participar en este conjunto de actividades, o que deseen obtener más detalles sobre horarios y requisitos, que pueden acudir directamente a las instalaciones del Hogar de las Personas Jubiladas para formalizar su inscripción y resolver cualquier duda, de lunes a viernes, en horario de mañana.