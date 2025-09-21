Artarrai Mendi Taldea celebra su medio siglo en la cima La asociación ermuarra de montaña conmemora su 50º aniversario con un intenso programa que se extenderá hasta el mes de noviembre en la villa

En el programa se incluirá la actividad de Mugarriz mugarri que cuenta con gran éxito desde hace años.

Ainhoa Lasuen Ermua Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:08 Comenta Compartir

La asociación montañera ermuarra Artarrai Mendi Taldea celebra su medio siglo de vida con un amplio programa de actividades que se extenderá durante tres meses. La agenda, de 'alto nivel', incluye charlas con grandes profesionales, proyecciones de cine de montaña, exposiciones y diversas salidas a la naturaleza para todos los públicos.

Todas las actividades que se desarrollen en el interior de Lobiano comenzarán a las 19.00 horas.

La conmemoración ya ha comenzado con una exposición fotográfica que repasa la historia de la asociación, disponible hasta el 28 de septiembre en Lobiano. Esta muestra se podrá visitar los días laborables de 18.00 a 20.00 horas y los fines de semana de 12.00 a 14.00 horas. También se ha ofrecido una proyección del diaporama 'Tximist' sobre la expedición al Everest de 1974.

El próximo 23 de septiembre, Lobiano acogerá el 'Mendi Tour', una muestra de lo mejor del Mendi Film con proyecciones como 'Connecting Tre Cime', 'Always Alive', 'Red Rock Revolution' y 'La Verte, una historie de pnete raide'.

Además de las proyecciones, el grupo ha organizado salidas especiales. La primera será a Panticosa del 26 al 28 de septiembre.

Plantarán una encina en Abeletxe

Para culminar el mes, el día 30 se celebrará un acto simbólico con la plantación de una encina en Abeletxe, un evento que contará con la participación de txistularis, aurresku y bertsolaris.

La revista local Drogetenitturri se suma a la celebración con un suplemento especial en euskera y castellano sobre la historia del club.

Octubre arrancará con una visita a la cueva de Urko el día 4. El día 7, el trail running será el protagonista de un coloquio en Lobiano con deportistas de renombre como Aritz Egea, Oihana Azkorbebeitia y el ermuarra Julen Olaizola, entre otros. Las salidas del mes incluyen una ruta de Arantzazu a Zegama el día 11, con opciones para diferentes niveles, y una ascensión simultánea a Urko, Oiz y Egoarbitxa el día 25.

La tradicional y exitosa caminata 'Mugarriz mugarri', que recorre los límites de Ermua, se celebrará el día 18.

Actividad infantil en la plaza

Pensando en los más pequeños, el 11 de octubre habrá actividades organizadas por Inguru Abentura en la plaza Cardenal Orbe.

El programa de charlas continúa con un espacio dedicado a la medicina de montaña el día 14, con una conferencia a cargo del experto Kepa Lizarraga, y otra el día 21 con la deportista Mamen Etxaniz.

El día 25, la gastronomía unirá a los montañeros en una comida popular en la plaza del mercado.

El mes de octubre concluirá el día 29 con una charla y diaporama de los reconocidos hermanos Pou.

La celebración se extenderá hasta noviembre. El día 2 se ha programado una salida familiar de Urkiola a Saibigaian.

Tertulia de veteranos

Los veteranos del club se reunirán en una tertulia el día 4 para recordar, en el 50 aniversario, la ascensión al Kilimanjaro, y el 6 de noviembre se proyectará una película en el cineclub del Ermua Antzokia.

Para recordar la ocasión, se instalará una placa conmemorativa en el buzón de Artarrai y se pondrán a la venta camisetas del 50 aniversario.

Con 630 personas asociadas, Artarrai Mendi Taldea sigue ofreciendo una amplia variedad de actividades durante todo el año, desde travesías y excursiones hasta cursos de formación y alquiler de material, consolidándose como un pilar fundamental para los amantes de la montaña en Ermua.

Temas

Ermua