Arrancan en Ermua las Jornadas Micológicas a partir del jueves En esta ocasión el programa que se desarrollará hasta el domingo homenajeará al joven Campeón de España, Hodei Rivas

Ainhoa Lasuen Ermua Sábado, 18 de octubre 2025, 00:04

Ermua se prepara para sumergirse en el fascinante mundo de la micología con el inicio, el próximo jueves, de sus trigésimo octavas Jornadas Micológicas, organizadas por la asociación Amigos de la Micología de la villa. Las jornadas prometen un programa completo que aúna divulgación, deporte y tradición para todos los públicos.

El pistoletazo de salida llegará el próximo jueves en la plaza Cardenal Orbe con la ya tradicional Gala del Deporte. Este acto, que comenzará a las 19.00 horas, tendrá como protagonista al joven ermuarra Hodei Rivas García, recientemente coronado como Campeón de España de Gimnasia Rítmica. Las jornadas, en un gesto de reconocimiento al talento local, le destinarán un merecido homenaje por sus logros deportivos, abriendo el ciclo micológico con una celebración de la excelencia local.

La vertiente formativa y de conocimiento arrancará el viernes. Lobiano Kultugunea acogerá a las 19.00 horas la habitual charla divulgativa. En esta ocasión, Pedro Castro Sánchez, miembro del colectivo local, será el encargado de guiar a los asistentes a través de los misterios del desarrollo de las setas, ofreciendo valiosos conocimientos sobre el principio de crecimiento de estos fascinantes organismos, esenciales para cualquier persona aficionada a la micología.

Recogida y muestra

El fin de semana se dedicará de lleno a la experiencia práctica y la exposición.

El sábado por la mañana está reservado para el trabajo de campo, con la esperada salida a los montes de Euskadi en busca de las diversas especies micológicas que ofrece. Ya por la tarde, a partir de las 16.00 horas, la plaza se convertirá en un centro de clasificación bajo supervisión de Pedro Castro, donde se seleccionarán y catalogarán las especies recolectadas con una agradable ambientación musical.

La jornada festiva del sábado se completará a las 18.30 horas con la actuación del Mago Oliver.

Exposición en la plaza

El colofón de las jornadas llegará el domingo con la esperada exposición micológica. En este espacio abierto se mostrarán las especies recogidas, cuidadosamente ilustradas con las completas fichas que la asociación ha ido elaborando a lo largo de los años, demostrando el rigor y el compromiso del colectivo. Las personas visitantes no solo podrán aprender, sino también degustar diversas setas y hongos en un ambiente festivo, amenizado por las trikitilaris de la Escuela de Música local, Alboka.

El evento incluirá, además, una muestra de trabajos manuales infantiles elaborados en los centros educativos del municipio.

Como cierre, a las 13.00 horas, se procederá a la entrega de obsequios a todas las personas y entidades colaboradoras que hacen posible la continuidad y el éxito de estas jornadas.