El Antzoki y Lobiano presentan más de 20 espectáculos culturales hasta fin de año Habrá teatro, música y danza de calidad para todas las edades y, entre otras sorpresas, incluye una gala de circo para cerrar su atractiva oferta

La alcaldesa Beatriz Gámiz ha presentado la agenda que se desarrollará en ambos equipamientos municipales.

Ainhoa Lasuen Ermua Lunes, 8 de septiembre 2025, 22:33 Comenta Compartir

La agenda cultural de lo que resta de año en el Ermua Antzokia y Lobiano Kultur Gunea cuenta con más de una veintena de espectáculos, con una clara apuesta por una cultura accesible y de calidad.

Las entradas anticipadas para todos los espectáculos pueden adquirirse a partir de mañana en los cajeros multiservicios de la bbk, en la web www.bbk.es, y presencialmente en Lobiano Kultur Gunea de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas.

La programación de teatro comenzará el 26 de septiembre con '¡Qué fantástica esta fiesta!' de La Brecha, una comedia honesta y liberadora a ritmo de Raffaella Carrá.

El 10 de octubre, en euskera, llegará 'Artea', una comedia sobre la amistad de Txalo Produkzioak.

Toni Acosta, Yllana y Alberto San Juan

El 17 de octubre, Toni Acosta interpretará 'Una madre de película', una obra divertida y emotiva sobre la visión de una madre que se enfrenta al nido vacío.

Yllana presentará el 7 de noviembre 'War baby', una sátira antibelicista que retrata un centro de reclutamiento militar.

El 28 de noviembre se podrá disfrutar de 'Badakizu plastikozko loreak ez dira inoiz bizi izan, ezta?', una comedia en euskera sobre cuatro personas con vidas paralelas.

La comedia musical de Alberto San Juan 'Macho grita', se ofrecerá el 19 de diciembre, indagando con humor en el mito de Don Juan. El 26 de diciembre se podrá disfrutar de 'El bar nuestro de cada día' de Chipi La Canalla, un monólogo musical en clave de humor que rinde homenaje a los bares.

Buena música

En cuanto a la música, el 3 de octubre Antoñito Molina presentará su gira 'A la aventura tour'. El 4 de octubre, El Twanguero llegará a Lobiano con su estilo único que oscila entre el folk americano, el flamenco y el tango.

DePol se presentará el 24 de octubre con sus grandes éxitos, que ya han alcanzado millones de reproducciones.

Como es habitual en la Feria de San Martín, el 31 de octubre se celebrará un festival bertsolari, contando con profesionales de primer nivel como Maialen Lujanbio, Irune Basagoiti, Unai Iturriaga, Aitor Bizkarra, Alaia Martin, Andoni Egaña.

El 14 de noviembre Olaia Inziarte presentará su segundo álbum, 'Zerrautsa'.

El 15 de noviembre The Big Marteen's ofrecerá un potente concierto de swinging Rhythm & Blues.

Santero y los Muchachos presentarán su rock reposado el 12 de diciembre y el 20 de diciembre The 44 dealers ofrecerán un concierto de blues tradicional con su directo arrollador.

Mucha variedad en la oferta cultural

La programación cultural también incluye una proyección de ópera, un espectáculo de danza y varios espectáculos infantiles. El 19 de septiembre se proyectará en el Ermua Antzokia 'Nabucco' de Giuseppe Verdi. El 5 de diciembre se podrá disfrutar con el espectáculo de danza contemporánea de 'Los perros' de Led Silhouette.

Para los más pequeños, en euskera, se ofrecerán varios espectáculos: el 18 de octubre 'Bisonte-Mastodontearen bila' de Ene Kantak, el 22 de noviembre 'Arrainak bihotzean' de Mar-Mar Teatro, y el 27 de diciembre 'Semaforoa' de Logela Multimedia.

El tradicional Festival de Santa Zezilia se celebrará el 21 de noviembre, en honor a la patrona de la música. Estará protagonizado por el alumnado de la Escuela de Música Alboka y los dantzaris de Txindurri taldea.

Por último, el 30 de diciembre, el 'Festival ZKZ topaketa'25' cerrará el año con una gala de circo que reunirá a un elenco de artistas con especialidades en malabares, acrobacias y mucho humor.

Temas

Ermua