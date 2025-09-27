Antoñito Molina, Toni Acosta y Depol actúan en octubre en el Ermua Antzokia Las jornadas organizadas por colectivos locales impulsan, a su vez, la agenda cultural del próximo mes en la villa

La agenda cultural de Ermua para el mes de octubre refleja la vitalidad de sus asociaciones y centros culturales, que enriquecen la oferta de ocio con una variedad de eventos para todos los públicos. Estas actividades, organizadas por y para la población ermuarra, demuestran el dinamismo de los colectivos locales, aportando vida al municipio, junto con los espectáculos musicales y teatrales con destacados nombres propios que se ofrecerán en octubre en la villa.

El mes arranca con la Semana cultural del Centro Castilla y León, que hasta el día 5 llenará de diversas actividades la plaza Cardenal Orbe y la travesía Patakonia. Le seguirá, del 13 al 19, la Semana Cultural del Centro Cultural Andaluz, con eventos en las plazas San Pelayo y Cardenal Orbe. Estas citas son una gran oportunidad para sumergirse en las tradiciones de otras regiones sin salir de Ermua.

La Asociación de personas mayores Pasialeku organiza, del 20 al 26, las Jornadas del Día Internacional de las personas mayores en la plaza Cardenal Orbe, un espacio para el encuentro y la celebración de los y las más veteranas del municipio. Paralelamente, del 23 al 26, la asociación Amigos de la Micología propone unas interesantes Jornadas Micológicas en Lobiano Kultur Gunea y la plaza Cardenal Orbe.

El grupo de montaña Artarrai celebra su 50 aniversario con dos citas destacadas: una jornada de actividades infantiles el día 11 en la plaza Cardenal Orbe y una comida popular y romería el día 25 en la plaza del mercado, invitando a todo el pueblo a unirse a su celebración.

Además de las jornadas, la agenda se completa con una diversa oferta cultural.

El blues de Twuanguero

Los amantes de la música tendrán varias citas imprescindibles. El mes arranca con el concierto de Antoñito Molina el día 3 a las 20.30 horas en el Ermua Antzokia, con entradas a 15 euros. Al día siguiente, el día 4, el blues se adueñará de Lobiano Kulturgunea con la actuación de El Twanguero a las 20.00 h., por 10 euros. Finalmente, el día 24, el Ermua Antzokia acogerá el concierto de Depol a las 20.30 horas, con entradas a 15 euros.

Teatro en euskera y castellano

El teatro también ocupa un lugar destacado en la programación. El día 10, Txalo Produkzioak presenta la obra en euskera 'Artea' en el escenario del teatro ermuarrra a las 20.30 horas. Las entradas están disponibles por 10 euros. Una semana después, el día 17, la conocida actriz Toni Acosta llega al Ermua Antzokia con 'Una madre de película', con función a las 20.30 horas y entradas a 15 euros.

Diversión infantil

La población infantil de Ermua tendrá diversas opciones para divertirse. La biblioteca municipal acogerá cuentacuentos infantiles en inglés los días 4 y 25 a las 17.30 horas.

El día 18, será el grupo Ene kantak el que presentará el espectáculo infantil en euskera 'Bisonte-Mastodonte' en el Antzokia a las 17.00 horas, con entradas a 6 euros.

Gau Beltza

Para cerrar el mes, el día 31, Ermua celebra su Gau beltza, a las 17.30 horas, con discoteca infantil y el juego del cluedo, a las 21.30 horas, organizados en colaboración con el Ayuntamiento y el grupo Antxitxiketan.

Ese mismo día, la asociación Euskal Birusa organiza un Festival de bertsolaris en el Ermua Antzokia con grandes figuras como Maialen Lujanbio y Andoni Egaña, entre otros.

