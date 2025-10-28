Afiliados del PP de Ermua y otros municipios piden votar a sus líderes Exigen estabilidad y justicia interna y el portavoz del PP de Ermua se postulará como candidato «si ignoran el clamor de las bases»

Ainhoa Lasuen Ermua Martes, 28 de octubre 2025, 21:33

Un sector significativo de la militancia del Partido Popular de Bizkaia ha declarado un «¡basta!» a la actual Comisión Gestora, exigiendo a las direcciones nacionales y autonómicas el fin inmediato de la dirección provisional impuesta.

La base del partido critica la prolongación de la Gestora, que, a su juicio, ha generado una «profunda crisis de confianza» y una «sensación de parálisis» en lugar de la estabilidad prometida.

El malestar se extiende entre afiliados de larga trayectoria y compañeros de municipios simbólicos como Ermua. El concejal y portavoz del PP en Ermua, Francisco Javier Sánchez Gómez, se ha erigido en portavoz de este descontento, criticando duramente la gestión actual.

Sánchez ha manifestado que la militancia está «profundamente desmoralizada», lamentando que se esté «premiando una gestión pasada basada en el desinterés por el territorio». El portavoz de Ermua señala que se llegó a justificar la «dejadez en municipios esenciales argumentando su lejanía geográfica». «Nos sentimos despreciados, pues se priorizan criterios que ignoran el esfuerzo constante de la militancia de base en Bizkaia. El mensaje que nos envían, según la afiliación, es claro: nuestro trabajo no se valora, y se prioriza un modelo de liderazgo que deja a la afiliación sin voz ni voto», explicó Sánchez.

Afiliados históricos de otros municipios, que se reunieron el pasado 23 de octubre en Ermua, se suman a la denuncia, apuntando al retorno de un patrón de liderazgo que, aseguran, «coincidió con periodos de gran crisis interna». Según explica la nota de prensa enviada por el PP de Ermua, un exconcejal del Partido Popular que participó en la reunión celebrada en la villa comentó que «estamos viendo que volvemos a épocas donde el partido tuvo sus más y sus menos con temas que solo nos trajeron problemas y periodos de inestabilidad interna en la provincia. Es un riesgo que la afiliación no está dispuesta a asumir».

Este sector recuerda que con la anterior presidenta, Raquel González, sí se sentían representados, al pertenecer Sánchez Gómez a su equipo, pero que el giro del nuevo presidente regional les dejó «fuera de juego».

Gestora cuestionada

La militancia lamenta también la falta de transparencia, recordando que el Secretario General, Miguel Tellado, habló en su momento de una solución «provisional» y de una Gestora temporal hasta el congreso provincial. La base critica que, contraviniendo esas declaraciones, la actual dirección «ya no se presenta como Gestora, sino como la nueva dirección provincial», ignorando la petición de urnas y sembrando dudas sobre la composición interna del PP de Bizkaia.

El «cansancio» de Ermua

El foco de la indignación recae especialmente en la afiliación de Ermua, que se siente «cansada de ser usada solo para la foto». La base destaca la labor de sus concejales, Francisco Javier Sánchez Gómez y Mónica Martín-Lorente, en mantener viva la llama de Miguel Ángel Blanco, incluyendo la restauración de la ermita junto a su monolito y la organización de actos sociales y voluntariado constante -en apoyo en la DANA e incendios forestales- y a plataformas vecinales en temas cruciales como la variante de Ermua, el vertedero de Zaldibar o el apoyo a un ambulatorio céntrico.

La «gota que colma el vaso, -dicen-, es que no nos dejaban poner las flores en el acto en memoria de Miguel Ángel Blanco, un gesto que subraya la falta de respeto de la Dirección Regional y Nacional hacia la memoria y la labor de la base».

Candidatura propia

Ante el mandato de los afiliados para que lidere el cambio, Francisco Javier Sánchez Gómez ha lanzado un ultimátum a las direcciones del partido. «La única salida es el Congreso Extraordinario para restablecer la justicia y la normalidad. Queremos votar ya», apuntó.

El portavoz del PP en Ermua ha dado un paso al frente al anunciar su firme disposición a presentarse como candidato si la Dirección ignora el clamor de la base. «Si la Dirección ignora este clamor y mantiene la crisis, declaro mi firme disposición a presentarme como candidato en ese Congreso. Asumiría el reto de unir al partido desde la base. La decisión es simple: o el modelo de la Gestora, y el peligro de volver a caer, o la democracia y la oportunidad de recuperar la ilusión», concluyó.