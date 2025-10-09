Abierta la convocatoria de ayudas municipales para aprender euskera en Ermua El plazo de solicitud de este apoyo económico finaliza el 27 de octubre y requiere la superación de niveles

Ainhoa Lasuen Ermua Jueves, 9 de octubre 2025, 00:01

El Ayuntamiento de Ermua ha anunciado la apertura de la convocatoria para la solicitud de subvenciones destinadas al aprendizaje del euskera para el periodo actual. El objetivo fundamental de estas ayudas es la promoción y el fomento del conocimiento y el uso de la lengua vasca entre la ciudadanía empadronada en la localidad. El plazo establecido para la presentación de solicitudes se mantendrá abierto hasta el 27 de octubre.

Los solicitantes que cumplan con los criterios establecidos podrán acceder a una ayuda económica máxima de 1.000 euros, cuya cuantía final será determinada en función de los perfiles específicos del alumnado y de los niveles lingüísticos alcanzados o superados durante el proceso de formación.

Para ser beneficiario de estas subvenciones, es imprescindible cumplir una serie de requisitos estipulados por la convocatoria. Entre ellos, el solicitante debe estar empadronado en Ermua y no mantener deudas de carácter económico con el Ayuntamiento en el momento de la solicitud. Es obligatorio también estar matriculado en los cursos correspondientes al periodo 2023-2024 o 2024-2025, o bien, si se trata de nuevo alumnado, formalizar la inscripción en el curso en vigor.

Un requisito académico indispensable es la superación del subnivel cursado, si bien se contempla la posibilidad de exención de este requisito en los niveles B2 y C1, según las bases específicas. Además, el curso para el que se solicita la ayuda no debe haber sido previamente subvencionado en los últimos cinco años.

Para la percepción de la ayuda es crucial garantizar un porcentaje de asistencia mínimo del 80% a las clases y mostrar continuidad en el proceso de aprendizaje con el compromiso explícito de alcanzar, al menos, el nivel B2.

Documentación necesaria

La documentación requerida para formalizar la solicitud incluye obligatoriamente la hoja de datos del alumno expedida por HABE, un documento bancario que acredite la titularidad de la cuenta y el justificante de pago de la matrícula del curso, exceptuando al alumnado del euskaltegi Kaltxango AEK.

Además, se permite la presentación de documentación complementaria que puede ser relevante para la evaluación del perfil, como el documento DARDE de demanda de empleo, la declaración de la renta o una copia del contrato laboral.

Las solicitudes deberán presentarse por vía telemática a través de los canales habilitados por el Ayuntamiento, o de manera presencial en el servicio de atención ciudadana Abiapuntu.

La cuantía de las ayudas se modula en función de la categoría a la que pertenezca el alumnado dentro del programa de subvenciones.

Se puede percibir incluso el cien por cien de la matrícula

Los estudiantes clasificados como estratégicos, usuarios básicos, alumnos especiales y jóvenes podrán optar a una cobertura del 100% de la matrícula. Por otro lado, los alumnos considerados habituales podrán recibir una ayuda que cubra el 50% del coste de la matrícula.

El abono de la subvención, en la mayor parte de los casos, se hará efectivo una vez que el alumno haya superado y finalizado el curso para el que ha solicitado la ayuda.

Para obtener información detallada y completa sobre las bases reguladoras de esta convocatoria, se recomienda a la ciudadanía la consulta del BOB número 188 del 2 de octubre de 2025, además de la información específica disponible en la web municipal de Ermua.

