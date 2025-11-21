Zara rompe el mercado del running con un precio insólito en sus nuevas zapatillas de placa de carbono La firma de Amancio Ortega sorprende con un modelo pensado para los corredores más rápidos

G. Cuesta Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:13 | Actualizado 11:44h. Comenta Compartir

La marca estrella de Amancio Ortega se calza las zapatillas de correr. La firma Zara acaba de sorprender en el mercado del running con el lanzamiento de sus propias zapatillas de carbono, una tecnología pensada para los corredores más rápidos en la que fue pionera Nike y posteriormente siguieron todas las grandes marcas. El modelo ya está disponible en su página web.

Y lo hace con un precio que rompe completamente el mercado: 119 euros. Quizás cuenta con una tecnología más modesta, pero su precio no tiene nada que ver con las zapatillas punteras de las principales marcas como las Nike Alphafly 3 (350 euros), Asics Metaspeed (270), New Balance FuelCell SuperComp Élite v4 (279), Adizero Adios Pro 4 (250)... Incluso son más baratas que el modelo lanzado por Decathlon hace aproximadamente un año, las Kiprun por 220 euros.

Hay tres colores diferentes de este modelo. Blancas con un ligero degradado en la mediasuela con tonos amarillos, naranjas y morados; completamente negras y grises con matices blancos. La firma indica que se trata de un modelo «de competición para asfalto», sobre todo para pruebas de larga distancia como media maratón y maratón. Su placa de carbono busca, como en el resto de marcas, aumentar «la reactividad de la pisada y proporcionar un despegue más eficaz gracias al efecto resorte y un mayor ahorro de energía para el corredor».

El 'upper' está compuesto por un tejido de punto transpirable y la suela, con una espuma de caucho TPE-A que «ayuda en la absorción del impacto durante la carrera aportando estabilidad y ligereza». Cuentan con una plantilla extraíble, una altura de talón de 39 milímetros y un drop (la diferencia de altura entre talón y parte delantera) de 8