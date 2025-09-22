La voz del remo en ETB anuncia su adiós

B. Vergara Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:37 | Actualizado 13:54h. Comenta Compartir

Mikel Olazabal, voz del remo en ETB, anunció este pasado domingo su adiós. «Esta ha sido la última retransmisión», dijo en pleno broche final de temporada, con el play-off de ascenso y la Bandera El Corte Inglés de Portugalete.

«Gran alegría de los de Orio y también la mía: esta ha sido la última retransmisión», reveló en directo acompañado por sus compañeros Ibon Gaztañazpi y Sara Gandara. «Han pasado muchos años con retransmisiones de remo. Y desde que empecé a trabajar... 42. Ha sido un maratón y todavía no, pero la próxima primavera le pondré el punto final al maratón. Terminará el trabajo y será tiempo de jubilación. Será el turno de nuevas generaciones, para ofreceros las regatas cada vez mejor», afirmó el veterano comunicador.

Olazabal ha sido un fijo en casi todas las retransmisiones de remo. Solo se ausentó cuando falleció su madre. En su despedida ha dado las gracias a todos. Tanto a deportistas como compañeros en la cadena. «Quiero agradecer a todos los remeros de estos años, delegados de clubes, responsables de federaciones... A todos los trabajadores de EiTB y a todos aquellos de empresas que están trabajando a nuestro alrededor».

El periodista también se ha acordado de sus seres queridos, a los que ha agradecido el apoyo brindado todos estos años. «Cómo no, a mi familia, a los que están arriba, a mis padres, y a mi mujer y a mis dos hijos», enumeró. Sus hijos, que también adoran este deporte. «Son remeros y tienen ilusión de serlo. Les seguiré a ellos animándoles«, expresó. »Y siendo zarauztarra animaré a la Enbata de Zarautz, sin duda», añadió.

Desde hace 15 años, Olazabal tiene como compañero de retransmisiones a Ibon Gaztañazpi, que le ha regalado dos estrobos unidos como recuerdo. Pero no se ha querido olvidar de dos personas que le marcaron profesionalmente. «Quiero recordar a Joxemari Iriondo, que me dio la primera oportunidad de hacer la primera retransmisión y fue un gran maestro para mí, para saber cómo hacer las cosas en un directo». Y también a Jose Luis Erkizia, 'Baserri', que «durante muchos años, antes de que Gaztañazpi trabajara con nosotros, era nuestro experto».