El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su compromiso tras dos años de relación

La cantante y el jugador de fútbol americano han dado la noticia con unas románticas fotos en redes sociales

Marina León

Marina León

Martes, 26 de agosto 2025, 20:05

Agosto está siendo un mes cargado de felicidad para Taylor Swift, en lo profesional y lo personal. Tras anunciar hace unos días el lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio, 'The Life of a Showgirl', la 14 veces ganadora del Grammy ha compartido en sus redes una de las noticias más esperadas por sus fans: se casa con su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, tras dos años de relación.

La cantante y el deportista han decidido comprometerse y lo han hecho público con unas románticas imágenes en Instagram. «Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan», escriben en un post en el que suena de fondo una de sus canciones, 'So High School', y que en menos de una hora acumula más de 4 millones de 'likes'.

Una posible boda secreta

Los rumores de que se podría haber producido una posible boda secreta se desataron el pasado mes de junio cuando la pareja acudió al enlace del jugador de los Chicago Bears Cole Kmet y Emily Jarosz. En una de las fotografías subidas por la organizadora de la boda aparecían los nombres «Taylor y Travis Kelce», indicando su lugar en el convite: la mesa número 13. El hecho de que en el sobre ambos compartiesen el apellido del deportista desató las especulaciones.

Comenzaron a salir en el verano de 2023, después de que la cantante rompiese con su ex novio, Joe Alwyn, meses antes. Fue en octubre cuando ambos posaron juntos ante la prensa paseando de la mano por Nueva York. Desde entonces, son varias las ocasiones en las que se ha podido ver a Taylor Swift animando a su chico en partidos de la NFL y a él en algunos de los conciertos de la superestrella del pop.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador vasco jubilado con 60 años gana un juicio a la Seguridad Social y pasará a cobrar casi 3.200 euros
  2. 2

    Los estrechos vínculos de Verónica Echegui con Euskadi
  3. 3 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  4. 4

    Korta dice adiós: «Algún día lo tenía que dejar, que voy a cumplir 77 años»
  5. 5 Una experimentada paracaidista se suicida con un salto de 4.600 metros tras romper con su pareja
  6. 6 El desgarrador mensaje de despedida de Dani Martín a Verónica Echegui: «Mujer gigante que me regaló tanto»
  7. 7

    La madre de una menor tutelada «agrede» a dos educadoras en un piso de Santurtzi
  8. 8 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico, a los 88 años
  9. 9 Brasadero, el nuevo restaurante familiar y juvenil de Bilbao Berria
  10. 10

    Detenido el marido de Icíar Bollaín acusado de terrorismo por llevar una camiseta a favor de Palestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su compromiso tras dos años de relación

Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su compromiso tras dos años de relación