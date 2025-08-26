Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su compromiso tras dos años de relación La cantante y el jugador de fútbol americano han dado la noticia con unas románticas fotos en redes sociales

Agosto está siendo un mes cargado de felicidad para Taylor Swift, en lo profesional y lo personal. Tras anunciar hace unos días el lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio, 'The Life of a Showgirl', la 14 veces ganadora del Grammy ha compartido en sus redes una de las noticias más esperadas por sus fans: se casa con su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, tras dos años de relación.

La cantante y el deportista han decidido comprometerse y lo han hecho público con unas románticas imágenes en Instagram. «Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan», escriben en un post en el que suena de fondo una de sus canciones, 'So High School', y que en menos de una hora acumula más de 4 millones de 'likes'.

Una posible boda secreta

Los rumores de que se podría haber producido una posible boda secreta se desataron el pasado mes de junio cuando la pareja acudió al enlace del jugador de los Chicago Bears Cole Kmet y Emily Jarosz. En una de las fotografías subidas por la organizadora de la boda aparecían los nombres «Taylor y Travis Kelce», indicando su lugar en el convite: la mesa número 13. El hecho de que en el sobre ambos compartiesen el apellido del deportista desató las especulaciones.

Comenzaron a salir en el verano de 2023, después de que la cantante rompiese con su ex novio, Joe Alwyn, meses antes. Fue en octubre cuando ambos posaron juntos ante la prensa paseando de la mano por Nueva York. Desde entonces, son varias las ocasiones en las que se ha podido ver a Taylor Swift animando a su chico en partidos de la NFL y a él en algunos de los conciertos de la superestrella del pop.