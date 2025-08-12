El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La cantante Taylor Swift, durante un concierto en Madrid. EP

Taylor Swift anuncia su nuevo disco, 'The Life of a Showgirl'

La estrella estadounidense reveló el título y abrió la «pre-preventa» de su nuevo álbum tras un misterioso conteo regresivo en su página web

Ekaitz Vargas

Martes, 12 de agosto 2025, 10:44

Taylor Swift, de 35 años y 14 veces ganadora del Grammy, anunció hoy su duodécimo álbum de estudio, 'The Life of a Showgirl', durante un adelanto en el podcast 'New Heights' presentado por su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, y su hermano, el exjugador de la NFL Jason Kelce.

El anuncio se produjo poco después de que su sitio web activara un conteo regresivo que culminó a las 12:12 a.m. (ET) del martes, sumergido en una estética naranja y brillante. Al concluir, se abría una «pre-preventa» de formatos físicos: vinilo, CD y casette, pero sin revelar la portada. El calendario señala que los envíos se realizarán antes del 13 de octubre, aunque no se confirma esa fecha como de lanzamiento.

«Quería mostrarles algo», dice la cantante en un video publicado en su Instagram mientras sostiene un disco de vinilo con la portada completamente borrosa. En el primer adelanto compartido en redes, Swift aparece junto al maletín verde menta con sus iniciales «TS» en naranja, del cual extrae un disco con la carátula borrosa y dice: «Este es mi nuevo álbum, The Life of a Showgirl». Durante el mismo anuncio, se sugirió un giro creativo: el productor Jack Antonoff no participa en esta ocasión, y la responsable de la producción parece ser la dupla formada por Max Martin y Shellback.

'The Life of a Showgirl' es el sucesor del álbum 'The Tortured Poets Department', que se publicó el año pasado y vendió 1,4 millones de copias el primer día. Desde 2021, Swift ha estado cumpliendo su promesa de regrabar sus seis primeros discos con el fin de recuperar los derechos sobre ellos. Y el pasado mayo, Swift recuperó los derechos sobre los seis primeros álbumes de su carrera por una suma no revelada, concluyendo una larga disputa.

El lanzamiento llega tras un año de éxitos: 'The Tortured Poets Department' rompió récords en streaming y ventas, y su gira 'Eras Tour', de casi dos años de duración, recaudó 2.000 millones de dólares en 149 conciertos en todo el mundo, que incluso inspiraron el término «Swiftflation» para describir su impacto económico mundial. Ha sido el tour más lucrativo de la historia de la música.

