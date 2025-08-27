Así es el anillo de compromiso de Taylor Swift: una pieza única de inspiración vintage Se trata de un diseño de Kindred Lubeck, de la firma Artifex Fine, que podría alcanzar el millón de dólares

Marina León Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:25 | Actualizado 11:35h.

Taylor Swift y Travis Kelce han anunciado su compromiso tras dos años de relación. La superestrella del pop y el jugador de fútbol americano han publicado unas románticas imágenes en sus perfiles de Instagram para compartir la noticia. Entre ellas, un primer plano del anillo de compromiso. Se trata de una pieza única y vintage, diseñada por Kindred Lubeck, una diseñadora de joyería emergente tras la firma Artifex Fine y el propio Kelce.

Según publican varios medios, el anillo es un solitario de inspiración georgiana, con un diamante de talla antigua engastado en oro amarillo. Los diseños en la web de Artifex Fine oscilan entre los 4.300 dólares por un anillo tipo sello hasta los 38.000 dólares por otro con un diamante de 5 quilates. En 'Harper's Bazaar' y 'Page Six' apuntan que al tener un diamante de mayor tamaño, el precio del anillo de Swift podría dispararse hasta el millón de dólares. Los expertos de la revista 'People', explican que los diamantes tallados a mano y caracterizados por su forma de cojín, esquinas redondeadas y facetas gruesas, fueron especialmente populares en los siglos XVIII y XIX. «No hay dos iguales».

El anuncio del enlace llega a poco más de un mes del lanzamiento del duodécimo álbum de estudio de la cantante, 'The Life of a Showgirl', que suma 12 canciones sin tema extra oculto, según afirmó la propia artista en el podcast New Heights: «No hay una número 13, oculta, ni más en camino. Es el disco que he querido hacer desde hace mucho tiempo». El trabajo fue grabado durante el tramo europeo de su gira mundial 'The Eras Tour'.

La pareja comenzó a salir en el verano de 2023, después de que la cantante rompiese con su ex novio, Joe Alwyn, meses antes. Fue en octubre cuando ambos posaron juntos ante la prensa paseando de la mano por Nueva York. Desde entonces, son varias las ocasiones en las que se ha podido ver a Taylor Swift animando a su chico en partidos de la NFL y a él en algunos de los conciertos de la superestrella del pop.