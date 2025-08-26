El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce AFP

Taylor Swift anuncia su compromiso con Travis Kelce tras dos años juntos

La cantante y el jugador de fútbol americano de los Kansas City Chiefs han anunciando su enlace en las redes sociales

C.P.S

Martes, 26 de agosto 2025, 19:43

La cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, han anunciaron este martes su compromiso tras dos años de relación. Lo han hecho en una publicación conjunta en Instagram.

«Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasia se casan», reza el texto publcado por la pareja -junto con fotos que muestran a Kelce proponiéndole matrimonio a la artista-.

La noticia se produce tras meses de rumores y apariciones públicas juntos. De esta forma, la relación entre la estrella del pop y el deportista da un paso más.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador vasco jubilado con 60 años gana un juicio a la Seguridad Social y pasará a cobrar casi 3.200 euros
  2. 2

    Los estrechos vínculos de Verónica Echegui con Euskadi
  3. 3

    Korta dice adiós: «Algún día lo tenía que dejar, que voy a cumplir 77 años»
  4. 4 Una experimentada paracaidista se suicida con un salto de 4.600 metros tras romper con su pareja
  5. 5 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  6. 6 Muere a los 42 años la actriz Verónica Echegui
  7. 7 El desgarrador mensaje de despedida de Dani Martín a Verónica Echegui: «Mujer gigante que me regaló tanto»
  8. 8

    La madre de una menor tutelada «agrede» a dos educadoras en un piso de Santurtzi
  9. 9 Una madre clava un cuchillo accidentalmente en la cabeza a su hija de 3 años y la lleva al hospital caminando
  10. 10 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico, a los 88 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Taylor Swift anuncia su compromiso con Travis Kelce tras dos años juntos

Taylor Swift anuncia su compromiso con Travis Kelce tras dos años juntos