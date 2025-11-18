La sorpresa de Álvaro Morte cuando le propusieron interpretar a Adolfo Suárez: «Pensé que habían perdido la cabeza» El actor visitó 'El Hormiguero' para hablar de 'Anatomía de un instante', la miniserie de Movistar Plus+ que se estrena el próximo 20 de noviembre

Marina León Martes, 18 de noviembre 2025, 22:38 Comenta Compartir

El actor Álvaro Morte visitó este martes 'El Hormiguero' para hablar de 'Anatomía de un instante', la miniserie de Movistar Plus+ que se estrena el próximo 20 de noviembre y que adapta la célebre obra de Javier Cercas. Dirigida por Alberto Rodríguez, la ficción disecciona uno de los momentos cruciales de la reciente historia de España: el intento de golpe de Estado del 23-F. Morte se mete en la piel de Adolfo Suárez.

La serie «cuenta todo lo que ocurre en esa época tan convulsa hasta que Tejero entra en el Congreso», apuntó el actor. «Me gustaría pensar que, igual que me ha pasado a mí, la gente va a descubrir muchas cosas de aquel periodo gracias a esta serie», apuntó el intérprete de 50 años.

«¿Qué pensaste cuando te pidieron que interpretaras a Suárez?», preguntó Pablo Motos. «Que habían perdido la cabeza?», respondió Morte. «Yo pensaba que no tenía nada que ver con él, ni físicamente ni nada, pero desde el equipo me convencieron con esa capacidad maravillosa que tienen de ver en ti lo que tú no puedes. Lo tenían muy claro», explicó. «Ahora les estoy tremendamente agradecido». A pesar de definirlo como «un proyecto maravilloso», Álvaro confesó que hubo un detalle que se le resistió: el tabaco. «Yo fumaba hace muchísimos años, hasta que entré en razón, y ahora soy muy antitabaco», dijo. «Estuvimos meses fumando unos cigarrillos de hierbas que estaban asquerosos. Prefiero olvidarlo», añadió entre risas.

En cuanto a las largas horas en maquillaje y vestuario, Morte contó que para la serie le pusieron «una nariz postiza que se nota a la primera». La caracterización era tal que «había días en los que salía a descansar caracterizado y conseguí ser anónimo. Fue como retomar una sensación que no tenía desde hacía tiempo», indicó. Así, el actor contó que gracias a esta producción, ha pisado por primera vez el Congreso. «Fue impresionante. El equipo de arte consiguió recrear el Congreso de 1981», explicó. «Sentarme en el escaño en el que se sentó Suárez fue verdaderamente emocionante», reconoció.