El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Reina Sofía, Javier Solana y la Infanta Sofía.
La Reina Sofía, Javier Solana y la Infanta Sofía. Europa Press

El sorprendente saludo de Javier Solana a la Reina Sofía

La imagen se ha producido en el protocolario pasamanos con motivo del 50 aniversario de la monarquía en España

G. C.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 15:57

Comenta

Hay una imagen que ha llamado especialmente la atención durante la recepción en el Palacio Real celebrada con motivo del 50 aniversario de la monarquía en España tras el régimen de Franco. La del efusivo saludo del expolítico del PSOE y exsecretario general de la OTAN, Javier Solana, a la reina Sofía.

El también ex ministro de Cultura, Asuntos Exteriores y Educación durante los gobiernos del Felipe González se saltó el protocolo real al agarrar por los brazos con fuerza a Sofía de Grecia para darle dos besos. Solana llegó a zarandearla ante la mirada de sorpresa de la infanta Sofía y la princesa Leonor.

La anécdota se ha producido durante el besamanos protocolario con motivo de la entrega del Toisón de Oro por parte del Rey Felipe VI a la Reina Sofía, Felipe González, Miquel Roca i Junyent y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Allí la Familia Real ha saludado uno a uno a todos los invitados a la celebración.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desahucian a las tres familias de Erandio afectadas por una hipoteca «abusiva»
  2. 2 El temporal deja en Bizkaia intensas granizadas, nieve en Urkiola y temperaturas bajo cero
  3. 3

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  4. 4 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  5. 5

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  6. 6 El gesto del Athletic con sus socios para el partido del Camp Nou
  7. 7 Muere una persona tras ser arrollada por un tren en Gernika
  8. 8

    El policía de Santurtzi que obtuvo la segunda mejor nota en el examen filtrado suspendió la prueba práctica
  9. 9

    Cruzada para salvar el edificio que Kutxabank quiere derribar en el centro de Bilbao
  10. 10

    La Iglesia se abre a cambiar las fechas de la Semana Santa para hacerlas coincidir con las confesiones ortodoxas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El sorprendente saludo de Javier Solana a la Reina Sofía