El sorprendente saludo de Javier Solana a la Reina Sofía La imagen se ha producido en el protocolario pasamanos con motivo del 50 aniversario de la monarquía en España

G. C. Viernes, 21 de noviembre 2025, 15:57 Comenta Compartir

Hay una imagen que ha llamado especialmente la atención durante la recepción en el Palacio Real celebrada con motivo del 50 aniversario de la monarquía en España tras el régimen de Franco. La del efusivo saludo del expolítico del PSOE y exsecretario general de la OTAN, Javier Solana, a la reina Sofía.

El también ex ministro de Cultura, Asuntos Exteriores y Educación durante los gobiernos del Felipe González se saltó el protocolo real al agarrar por los brazos con fuerza a Sofía de Grecia para darle dos besos. Solana llegó a zarandearla ante la mirada de sorpresa de la infanta Sofía y la princesa Leonor.

La anécdota se ha producido durante el besamanos protocolario con motivo de la entrega del Toisón de Oro por parte del Rey Felipe VI a la Reina Sofía, Felipe González, Miquel Roca i Junyent y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Allí la Familia Real ha saludado uno a uno a todos los invitados a la celebración.