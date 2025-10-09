El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Silvia Intxaurrondo revela el mensaje que recibió tres minutos antes de acabar su famosa entrevista con Feijóo

La periodista y el líder popular mantuvieron un tenso rifirrafe a cuenta de las pensiones

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:59

Comenta

Silvia Intxaurrondo ha desvelado el mensaje que recibió tres minutos antes de que acabase la entrevista que realizó al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el pasado 17 de julio de 2023, en plena campaña electoral. La periodista y el candidato popular mantuvieron un tenso rifirrafe a cuenta de la revalorización de las pensiones. En un momento dado, Feijóo cuestiona los datos arrojados por la profesional de TVE, que reitera en varias ocasiones que sus números están bien.

«Estaba segura de mis datos. Los había chequeado. Que alguien me diga, ¿va a rectificar? A rectificar unos datos que tengo seguros, no. Creo que el dato es lo que me dio la entereza de seguir. Puede decirme lo que me dé la gana pero sé que la verdad está conmigo», ha contado Intxaurrondo en 'En Primicia', en La 2, dos años después de esa entrevista.

La periodista no era consciente de la repercusión que estaba teniendo dicha entrevista. «La primera sensación inquietante fue durante la misma emisión en directo porque a tres minutos de que terminase el programa un miembro de la alta dirección de TVE me escribe un mensaje que dice 'tranquila'».

A Intxaurrondo no se le olvidará este momento. «Siempre recordaré ese mensaje porque yo hasta las 10:37 no tuve noticia de la que se estaba montando. En TVE había dos opiniones: la de ese mensaje y otra, la que me encuentro en una reunión después. Hay mandos intermedios que delante de mi equipo me dicen que no era el tono y que esperan que mis datos estén bien», ha explicado.

La entrevista generó un amplio debate. Tras ella, muchos compañeros de profesión le escribieron llamándola «valiente» por lo que hizo. Dos días después, Feijóo reconoció que el dato de Intxaurrondo era correcto. «En ese paréntesis de tiempo se desencadenan un montón de acontecimientos. Pasé por muchísimas reacciones antes de que reconociese que se había equivocado él», ha afirmado la profesional de TVE.

