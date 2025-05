Risto Mejide entrevista a su propia novia y desvela cómo surgió su amor: «En ese momento dije que no...»

A. Mateos Martes, 27 de mayo 2025, 08:56 Comenta Compartir

Risto Mejide vivió anoche una de las situaciones más difíciles y extrañas en su larga carrera televisiva. Le tocó entrevistar a su actual pareja, Laia Grassi, que se dedica al mundo de la Inteligencia Artificial. La cita ya estaba prevista antes de que ambos iniciasen su relación. De hecho, el amor surgió entre telefonazos y encuentros por trabajo mientras se concretaba la entrevista para 'Viajando con Chester'. Lo contaron ambos anoche en el programa. «Nosotros cuando planteamos la temporada del 'Chester' yo quería hacer algo con el tema de la Inteligencia Artificial. El equipo se puso a buscar. Pasaron unos días y tú entraste en 'Todo es mentira' (el otro programa de Mejide)...», comienza diciendo.

El publicista quiso aclarar la situación y explicar a los espectadores, especialmente a los que desconociesen la identidad de su pareja, el porqué de la entrevista. «El equipo del programa decide que seas tú quien venga al 'Chester'. Yo en ese momento dije que no, que tú no eras la persona que estábamos buscando...», confesó.

El motivo de la negativa de Risto fue porque «intuía que si tú y yo nos sentábamos en un sofá, no sé que podía pasar por mi cabeza». «Entonces pensé que mejor fuera líos», confesó antes de desvelar que el equipo del 'Chester' hizo caso omiso a sus indicaciones y continuó con los trámites. «Cuando me enteré quedamos para tomar un café, luego para comer... Coincidimos en Barcelona para cenar y ahí pasó lo que yo ya me imaginaba que pasaría. Yo salí absolutamente flasheado», aseguró Risto.

La chispa entre ellos surgió y a partir de ahí iban a ser inseparables. «En cuanto estuvimos los dos en la misma habitación, todo cambió. Y todo ha cambiado y sigue cambiando», confesó Grassi. Ella dijo que también sintió ese flechazo. «Cuando hablamos de quedar, de hablar, de hacer un café, sabía que iba a salir algo, pero no sabía el qué». La experta en IA confesó que era fan del personaje que Risto había creado en televisión, especialmente tras su paso como juez de 'Operación Triunfo': «Digamos que en cuanto supe de ti hace muchos años, me llamaste mucho la atención por lo que estabas haciendo y cómo estabas cambiando las cosas en el mundo de la comunicación».